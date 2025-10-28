Projeto "Bosques Vivos" do IFSP recebe primeira turma de estudantes da rede municipal

Os Bosques Urbanos Santa Marta e Cambuí se transformaram em uma vibrante sala de aula ao ar livre. Cerca de 30 alunos do 6º ano da rede municipal de ensino participaram da primeira visita guiada do projeto de extensão "Bosques Vivos: Aprendendo com a Natureza", uma iniciativa do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - Campus São Carlos

O projeto, coordenado pelo Prof. Fabriciu Benini, visa conectar o aprendizado curricular de Ciências, Geografia e Ecologia com o ambiente natural, promovendo a conscientização ambiental de forma prática e lúdica. Fazem parte do projeto os bolsistas Pedro Augusto Gonçalves e Vittoria Kamily de Lima Oliveira, e os alunos voluntários Ana Luisa Pimentel Soares de Barros, Isabely Rocha de Oliveira e Luis Fernando do Nascimento Machado.

A jornada começou com uma roda de conversa sobre a importância dos bosques, seguida por uma dinâmica de orientação espacial, onde aprenderam a usar mapas e bússolas para navegar pelas trilhas. Utilizando as placas de identificação de árvores instaladas em projetos anteriores, os estudantes se tornaram "Exploradores da Biodiversidade", aprendendo a reconhecer espécies nativas e a entender as relações ecológicas do local.

"Nosso objetivo é transformar a percepção que esses jovens têm do patrimônio natural da cidade", explica o Prof. Fabriciu Benini. "Quando eles aprendem na prática, o bosque deixa de ser apenas um espaço verde e se torna um lugar de descoberta, pertencimento e cuidado."

Esta foi a primeira de uma série de sete visitas planejadas para atender todas as turmas de 6º ano das escolas municipais de São Carlos. Ao longo dos próximos meses, nas sextas de manhã, até o início de dezembro, o projeto "Bosques Vivos" pretende receber centenas de alunos, consolidando os bosques como importantes ferramentas pedagógicas e fortalecendo a parceria entre o IFSP, a rede de ensino e a comunidade.

Para conhecer mais o campus São Carlos, seus cursos e o Processo Seletivo para 2026 do Ensino Médio Integrado e Cursos Técnicos que estão com vagas abertas até 06/11, acesse o site scl.ifsp.edu.br. O Instituto é uma escola federal totalmente gratuita.

