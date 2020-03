Projeto Anjo da Guarda é retomado no CE Multi Esporte

Crédito: Divulgação

O Centro Esportivo Multi Esporte em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, realiza continuamente várias atividades esportivas para os alunos do projeto Anjo da Guarda, em parceria com a Igreja São Nicolau de Flüe.

O projeto atende atualmente aproximadamente 70 crianças de 7 a 15 anos no período da manhã e tarde e os alunos buscam um melhor condicionamento físico, perca de peso, melhora na capacidade cardiovascular e respiratória, e também oferecer um melhor convívio e a socialização entre os participantes.

“Pois além do trabalho que é realizado, acreditamos que o lazer é um importante aliado para manter a saúde e bem-estar", diz o professor Douglas Lima. "Nós professores do C.E. Multi Esporte acreditamos que o melhor lugar é aquele que nos faz sentir-se bem", finalizou.

