Projeto Amigos Contra o Câncer realiza Bazar Solidário neste sábado em São Carlos

29 Nov 2025 - 07h08Por Da redação
Bazar Solidário será realizado neste sábado em São Carlos - Crédito: divulgação Bazar Solidário será realizado neste sábado em São Carlos - Crédito: divulgação

O Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e Adulto (PACC) promoverá neste sábado (29), em São Carlos, um Bazar Solidário em prol das ações desenvolvidas pela organização. O evento acontece das 8h às 16h, na região da Igreja São Benedito, e é aberto a toda a população.

Localizado na Rua Domingos Diegues, 200, no bairro Santa Felícia, o PACC atua há 10 anos oferecendo apoio a pacientes em tratamento oncológico e seus familiares. A organização não governamental presta auxílio socioeconômico, medicamentoso e terapêutico a pessoas em situação de vulnerabilidade social, recebendo inclusive pacientes encaminhados pela Santa Casa de São Carlos.

A entidade conta com uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas, garantindo um atendimento humanizado e acolhedor. Além do suporte direto aos pacientes, o PACC promove oficinas terapêuticas como musicoterapia, crochê, pilates, yoga e dançaterapia, ampliando o cuidado físico e emocional.

De acordo com a instituição, o objetivo do bazar é arrecadar recursos para manter os atendimentos e suprir necessidades emergenciais dos pacientes cadastrados. “O apoio da comunidade é fundamental para darmos continuidade ao trabalho e ampliarmos nossas atividades”, destaca a coordenação do projeto.

A população pode participar adquirindo itens no bazar e contribuindo diretamente para o fortalecimento da causa.

