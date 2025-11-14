Prohab solicita ampliação do Programa Viver Melhor para atender mais famílias em São Carlos

A Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab) protocolou junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo um pedido formal para ampliar o atendimento do Programa Viver Melhor no município. A solicitação, enviada ao coordenador de Relações Institucionais da pasta, Rômulo Rippa, visa beneficiar bairros com alta vulnerabilidade social, ampliando o alcance das ações habitacionais voltadas à melhoria das condições de moradia.

O Programa Viver Melhor promove intervenções essenciais para garantir mais segurança, dignidade e qualidade de vida às famílias em situação de risco. Entre as melhorias previstas estão reforço estrutural de residências, adequações em instalações hidráulicas e elétricas, acessibilidade, ventilação, iluminação, além de outras obras fundamentais para moradias precárias. As iniciativas também contribuem para a inclusão social, especialmente em áreas aptas à regularização fundiária (Reurb-S), e incentivam práticas sustentáveis durante a execução dos trabalhos.

Segundo a Prohab, o pedido está alinhado aos princípios de governança responsável, de preservação ambiental e ao compromisso de fortalecer comunidades mais resilientes e equilibradas. Executado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e vinculado ao governo estadual, o Viver Melhor já beneficiou milhares de famílias em todo o Estado de São Paulo. A expectativa agora é ampliar esse impacto em São Carlos.

O diretor-presidente da Prohab, Marquinho Amaral, reforçou a importância da medida.“Nosso compromisso é com as pessoas. Moradia digna é um direito fundamental, e ampliar o Programa Viver Melhor em São Carlos significa transformar realidades, garantir segurança e devolver esperança a quem mais precisa. Estamos confiantes de que essa solicitação será acolhida com a sensibilidade que o tema exige”, destacou.

