PROHAB São Carlos apresenta balanço de 2025 e planeja ações para 2026 em reunião com a Caixa Econômica Federal

A PROHAB São Carlos participou de uma reunião institucional com representantes da Caixa Econômica Federal, realizada na sede administrativa da instituição em Piracicaba (SP), na unidade CHIS04 – Centralizadora de Habitação de Interesse Social/GIHAPK – Gerência de Habitação de Piracicaba. O encontro teve como objetivo apresentar o balanço das atividades desenvolvidas ao longo de 2025 e alinhar o planejamento das ações previstas para 2026.

Representando a Caixa Econômica Federal, estiveram presentes Adriana Cristina Dias Klinke e Samuel Osti Jr. Pela PROHAB São Carlos participaram o diretor de Gestão de Pessoas, Adilson De Vitta, a chefe do setor Social, Regina Catharino, além das assistentes sociais Yara Abreu e Suzely Carmignola.

Durante a reunião, a equipe da PROHAB apresentou de forma detalhada as ações executadas nos bairros Eduardo Abdelnur e Planalto Verde, desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Ocupação. As iniciativas têm como foco o desenvolvimento social, a gestão responsável das políticas públicas e o fortalecimento da participação comunitária, por meio de atividades voltadas ao desenvolvimento pessoal e social dos moradores.

O programa busca fortalecer os laços familiares e comunitários, além de promover a inclusão social, contribuindo para a construção de ambientes mais participativos e integrados nos conjuntos habitacionais atendidos.

O planejamento para 2026 tem caráter estratégico, já que marca os 10 anos de vigência do convênio do Programa de Pós-Ocupação nesses bairros, com encerramento previsto para o mês de agosto. Ao longo dessa década, o projeto social promoveu de forma contínua e sistematizada ações educacionais, sociais e esportivas, com foco na inclusão social, na convivência comunitária e no uso responsável dos espaços públicos, impactando positivamente a qualidade de vida da população.

A reunião reforçou a parceria institucional entre a PROHAB São Carlos e a Caixa Econômica Federal, evidenciando o compromisso conjunto com o planejamento de longo prazo, a transparência na gestão e a geração de impacto social positivo nos conjuntos habitacionais do município.

Para 2026, a PROHAB também anunciou o início de um novo projeto denominado Ação Social, que será desenvolvido em bairros com unidades habitacionais de interesse social, como Gonzaga, Santa Angelina, São Carlos III e Santa Eudóxia, entre outros. Executado pela própria companhia, o projeto prevê a oferta de atividades esportivas, culturais e sociais, ampliando a atuação da política habitacional para além da moradia e fortalecendo os vínculos comunitários.

