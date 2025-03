Crédito: Divulgação

A Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab), retomou na manhã desta quinta-feira (20/03), a produção da Fábrica de Artefatos de Cimento e da Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (FAC/URE) “Roberto Carlos Martinez”, localizadas na Avenida Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, 1.586, no Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho.

A URE tem capacidade para processar até 250 toneladas por dia de resíduos sólidos provenientes da construção civil, e produzir bica corrida, pedras números 1 e 2 e areia, a maior parte da produção é utilizada pela Prefeitura como a bica corrida (brita, pedrisco e pó de pedra) utilizada na pavimentação de estradas vicinais, ruas e na base para pavimentos. Já o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) usa a areia, assim como as secretarias de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal e de Abastecimento e de Conservação e Qualidade Urbana, além de outras empresas da construção civil.

“Nossa equipe fez um trabalho para a retomada da produção a pedido do prefeito Netto Donato e hoje estamos reiniciando os trabalhos na FAC/URE, novamente aproveitando a mão de obra dos reeducandos de Itirapina, por meio de convênio com a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso (Funap). Ao utilizarmos essas pessoas do sistema prisional, promovemos a ressocialização. Agora estamos trabalhando com 18 reeducandos. Garanto a todos que a segurança é total porque todos eles são acompanhados por agentes penitenciários e foram selecionados pela P1 de Itirapina de acordo com o bom comportamento e os serviços prestados dentro do próprio presídio. São pessoas que já estão no regime semiaberto e usam tornozeleiras”, disse Marquinho Amaral, presidente da Prohab.

O presidente disse, ainda, que a Prohab realizou uma reforma nas instalações e máquinas da FAC/URE, incluindo a iluminação completa do galpão e que o Ministério Público de São Carlos, através da Promotoria de Justiça redirecionou R$ 500 mil, recursos de multas, que ajudaram no custeio para o desenvolvimento de um trabalho ambiental e pretende destinar mais R$ 1 milhão.

Para o presidente do Saae, Derike Contri, a ampliação é de extrema importância para a autarquia. “Nós utilizamos o material da construção civil que é processado aqui na Usina no serviço de tapa-buraco. O material é usado para fazer aquela camada antes da pavimentação asfáltica. Isso facilita muito porque não dependemos de terceiros para obter esse produto”.

O vereador Gustavo Pozzi esteve no início dos trabalhos da FAC/URE, representando o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, é aprovou a retomada. “Aqui temos um trabalho de ressocialização, ambiental e ecológico. Com a produção da FAC a Prefeitura economiza e aproveita os bancos, mesas, pisos e blocos para melhorar as praças públicas. Eu acredito que investir aqui nessa fábrica é uma política pública necessária para o município”, avaliou o vereador.

Já o diretor geral da Penitenciária de Itirapina 1, Marcos Roberto Gregório da Silva, fez questão de acompanhar o primeiro dia de trabalho dos reeducandos e de explicar como é feita a triagem. “Eles são todos presos que já estão no regime semiaberto, que é o regime intermediário e que permite que eles saiam para trabalhar fora, mas primeiro eles trabalham internamente e durante essa jornada nós escolhemos quem pode ir para rua. Eles vêm para cá em transporte seguro e acompanhados por agentes de segurança. Esse é um dos principais alicerces para a liberdade deles”, afirma o diretor da Penitenciária.

A Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso (Funap) também mantém contrato com as prefeituras de Rio Claro e de Itirapina.

