(16) 99963-6036
sexta, 27 de fevereiro de 2026
Segurança viária

Prohab realiza contenção de barranco com uso de gabiões e obtém resultado positivo em testes de resistência

27 Fev 2026 - 15h41Por Redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prohab realiza contenção de barranco com uso de gabiões e obtém resultado positivo em testes de resistência - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Prohab São Carlos realizou uma importante intervenção de infraestrutura na Estrada Municipal João Ponce da Costa, com foco na segurança viária, sustentabilidade ambiental e inovação no uso de soluções construtivas.
 
A implantação dos gabiões ocorreu no dia 26 de janeiro, utilizando estruturas fabricadas pela FAC/URE (Fábrica de Artefatos de Cimento e Usina de Reciclagem de Entulho).
 
Os gabiões empregados são construídos a partir de RCC (Resíduo da Construção Civil), porém utilizando exclusivamente blocos de concreto, critério técnico adotado para assegurar maior rigidez estrutural, estabilidade e desempenho do sistema de contenção.
 
As estruturas foram aplicadas na contenção do barranco junto à ponte, área que apresentava processo de erosão e risco à infraestrutura, especialmente em períodos de chuvas intensas.
 
A intervenção integra um programa de testes de resistência e desempenho técnico conduzido pela Prohab, com o objetivo de validar a eficiência estrutural dos gabiões produzidos com material reciclado, visando sua futura aplicação em diversas áreas do município.
 
Após a ocorrência de chuva forte no dia 07 de fevereiro, os gabiões — ainda em fase de testes — foram submetidos a condições reais de pressão hidráulica e movimentação do solo. Em 09 de fevereiro de 2026, a equipe técnica da Prohab realizou vistoria no local, confirmando o sucesso da execução.
 
Durante a inspeção, foi constatado que os gabiões apresentaram desempenho eficiente, mantendo a estabilidade da ponte e da infraestrutura ao seu entorno, sem registros de deslocamentos, recalques ou novos processos erosivos.
 
A iniciativa reforça o compromisso da Prohab com soluções técnicas sustentáveis, uso racional dos recursos públicos e inovação na aplicação de materiais reciclados em obras de infraestrutura.

Leia Também

ROSELEI FRANÇOSO: "Estamos trabalhando para termos um aeroporto de cargas"
Entrevista 17h05 - 27 Fev 2026

ROSELEI FRANÇOSO: "Estamos trabalhando para termos um aeroporto de cargas"

Lucão Fernandes homenageia ACISC pelos 95 anos e reconhece gestão de Ivone Zanquim
Cidade15h55 - 27 Fev 2026

Lucão Fernandes homenageia ACISC pelos 95 anos e reconhece gestão de Ivone Zanquim

Jovens da Fundação CASA de São Carlos descobrem história e arte no Museu do Ipiranga
Cidade14h20 - 27 Fev 2026

Jovens da Fundação CASA de São Carlos descobrem história e arte no Museu do Ipiranga

Venha aprender informática do zero em curso gratuito da USP São Carlos: inscrições abertas para idos
Cidade10h57 - 27 Fev 2026

Venha aprender informática do zero em curso gratuito da USP São Carlos: inscrições abertas para idos

Mato alto gera reclamações em vários bairros; Prefeitura diz que há equipes em todas as regiões
Cidade10h53 - 27 Fev 2026

Mato alto gera reclamações em vários bairros; Prefeitura diz que há equipes em todas as regiões

Últimas Notícias