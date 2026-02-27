Prohab realiza contenção de barranco com uso de gabiões e obtém resultado positivo em testes de resistência

Crédito: divulgação

A Prohab São Carlos realizou uma importante intervenção de infraestrutura na Estrada Municipal João Ponce da Costa, com foco na segurança viária, sustentabilidade ambiental e inovação no uso de soluções construtivas.



A implantação dos gabiões ocorreu no dia 26 de janeiro, utilizando estruturas fabricadas pela FAC/URE (Fábrica de Artefatos de Cimento e Usina de Reciclagem de Entulho).



Os gabiões empregados são construídos a partir de RCC (Resíduo da Construção Civil), porém utilizando exclusivamente blocos de concreto, critério técnico adotado para assegurar maior rigidez estrutural, estabilidade e desempenho do sistema de contenção.



As estruturas foram aplicadas na contenção do barranco junto à ponte, área que apresentava processo de erosão e risco à infraestrutura, especialmente em períodos de chuvas intensas.



A intervenção integra um programa de testes de resistência e desempenho técnico conduzido pela Prohab, com o objetivo de validar a eficiência estrutural dos gabiões produzidos com material reciclado, visando sua futura aplicação em diversas áreas do município.



Após a ocorrência de chuva forte no dia 07 de fevereiro, os gabiões — ainda em fase de testes — foram submetidos a condições reais de pressão hidráulica e movimentação do solo. Em 09 de fevereiro de 2026, a equipe técnica da Prohab realizou vistoria no local, confirmando o sucesso da execução.



Durante a inspeção, foi constatado que os gabiões apresentaram desempenho eficiente, mantendo a estabilidade da ponte e da infraestrutura ao seu entorno, sem registros de deslocamentos, recalques ou novos processos erosivos.



A iniciativa reforça o compromisso da Prohab com soluções técnicas sustentáveis, uso racional dos recursos públicos e inovação na aplicação de materiais reciclados em obras de infraestrutura.

