PROHAB promove reunião técnica para acelerar obras do Residencial Tarsila do Amaral

A sede da PROHAB São Carlos foi palco, nesta semana, de uma importante reunião técnica com o objetivo de agilizar os trabalhos do Empreendimento Tarsila do Amaral, conjunto habitacional voltado a famílias de baixa renda da cidade.

O encontro foi liderado pelo presidente da PROHAB, Marquinho Amaral, e contou com a presença do secretário municipal de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno; do engenheiro responsável pela obra, Lourenço Costa, da Kadima Engenharia; de Elton Matheo dos Anjos, representante da Caixa Econômica Federal (GIHAB – Piracicaba); de Lucas, do Movimento Habitacional Ação Social (MOHAS); do diretor do SAAE, Carlos Marchesin; e de Flávio Fernandes, da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura.

Durante a reunião, os participantes alinharam estratégias para acelerar o andamento das obras, reduzir entraves burocráticos e garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos com a Caixa. “Estamos tratando de um empreendimento que representa progresso concreto para São Carlos e um grande avanço na política habitacional da cidade”, destacou Marquinho Amaral.

O residencial será construído na rua Alessandro Di Salvo, no Bairro Novo Horizonte, e será destinado a famílias com renda mensal de até R$ 2.640,00, organizadas em forma associativa, dentro da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida.

A PROHAB é responsável pelo gerenciamento do projeto, atuando como elo entre o poder público, a Caixa e as entidades organizadoras. Por determinação do prefeito Netto Donato e do vice-prefeito Roselei Françoso, a autarquia vem intensificando parcerias com a administração municipal para garantir moradias dignas e reduzir o déficit habitacional em São Carlos.

