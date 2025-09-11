Prohab participa como protagonista da revisão do Plano Diretor

Técnicos da Prohab durante audiência pública do Plano Diretor de Desenvolvimento - Crédito: divulgação

Pela primeira vez em quase quarenta anos de atividades, a Prohab participa de forma ativa e direta do processo de revisão do Plano Diretor Estratégico. Sob o comando de Marquinho Amaral, três técnicos da empresa estiveram presentes na primeira audiência pública, realizada no dia 3 de setembro, para debater amplamente o futuro de São Carlos.

“O prefeito Netto Donato valorizou muito a Prohab, e não estamos medindo esforços para que a empresa de economia mista esteja junto com a gestão municipal nos projetos de desenvolvimento, mostrando sua importância para a garantia da qualidade de vida dos são-carlenses. Participei de reuniões técnicas sobre o Plano Diretor e estarei presente em todas as audiências públicas”, afirmou o presidente da Prohab, Marquinho Amaral.

Marquinho já possui experiência em lidar com o planejamento da cidade. Em 2016, quando ocupava o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de São Carlos, teve participação importante na última revisão do Plano Diretor. Segundo ele, naquela ocasião, por falta de tempo, não foi possível realizar a reformulação necessária, o que acabou transformando o Plano em um entrave ao desenvolvimento do município, afastando investidores e empreendedores.

“Precisamos agora de uma revisão que concilie sustentabilidade com modernidade, desburocratizando processos e dando mais celeridade aos projetos de urbanização e expansão, sem abrir mão da preservação ambiental. Assim, São Carlos poderá se tornar um município mais atrativo para receber novas empresas e empreendimentos imobiliários”, destacou.

O presidente da Prohab também relembrou que, em seus 30 anos de vida pública, participou da conquista de importantes investimentos que geraram empregos e desenvolvimento para São Carlos. “Como vereador, atuei na conquista da fábrica de motores da Volkswagen, da implantação da LATAM, do Shopping Iguatemi, do Shopping Passeio, da Serasa Experian e de várias outras empresas que mudaram a história da cidade. Essas iniciativas colocaram São Carlos no polo aeronáutico com a LATAM e no chamado ‘ABC Caipira’, com a Volks”, recordou.

Marquinho explica que o objetivo da Prohab na revisão do Plano Diretor é contribuir ativamente para a atualização das diretrizes de desenvolvimento sustentável, mobilidade, habitação, meio ambiente e ordenamento territorial, alinhando a cidade às novas demandas sociais, econômicas e ambientais.

Ao final das etapas de análise e participação social, o texto revisado será encaminhado ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (COMDUSC) e, posteriormente, à Câmara Municipal para apreciação.

Relação com o Ministério Público

Durante os oito meses em que está à frente da Prohab, Marquinho Amaral construiu uma relação de parceria e confiança com o Ministério Público, recebendo elogios de promotores. “Temos feito questão de dialogar e envolver os promotores em nossos projetos, numa iniciativa de legalidade e transparência”, concluiu.



