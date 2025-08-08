PROHAB lança projeto de pós-ocupação com ações sociais no Planalto Verde e Abdelnur

A Progresso e Habitação de São Carlos (PROHAB), por meio do seu Departamento Social, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal, assinou contratos com profissionais das áreas de artesanato, psicologia, pedagogia e dança para atuação no Projeto de Pós-Ocupação “Em Ação Social”.

A iniciativa vai beneficiar diretamente as comunidades dos bairros Planalto Verde e Eduardo Abdelnur, oferecendo atividades e atendimentos voltados à inclusão social, fortalecimento de vínculos comunitários e desenvolvimento humano.

O trabalho é fundamentado nos eixos de Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção; Mobilização, Organização e Fortalecimento Social; Educação Ambiental e Patrimonial; e Desenvolvimento Socioeconômico com foco na geração de trabalho e renda.

Segundo o presidente da PROHAB, Marquinho Amaral, a ação tem caráter social, político e educativo, englobando planejamento e trabalho técnico social. “A participação das famílias nas ações desenvolvidas torna os beneficiários mais comprometidos, levando-os a exercerem seus direitos e deveres com responsabilidade, possibilitando a compreensão e favorecendo a cidadania”, destacou Amaral.

As atividades previstas incluem reuniões com lideranças, formação de grupos de mulheres para trabalhos de artesanato, atividades lúdicas com crianças, aulas de dança (forró e street dance), práticas de skate no Planalto Verde e de futebol e voleibol no Eduardo Abdelnur.

Também serão oferecidas oficinas de pintura e pequenos reparos, drenagem linfática, serviços de barbeiro, maquiagem e cabelo para festas e eventos, costura e modelagem, massoterapia, podologia e cursos de panificação no bairro Eduardo Abdelnur.

O projeto reforça o compromisso da PROHAB e dos parceiros em promover oportunidades, estimular a convivência comunitária e ampliar o acesso a serviços que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

