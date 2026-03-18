PROHAB inicia convocaÃ§Ãµes de concurso pÃºblico apÃ³s 10 anos e empossa primeira candidata

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Progresso e Habitação de São Carlos (PROHAB) iniciou a convocação dos aprovados no Concurso Público – Edital nº 001/2025, marcando a retomada de contratações após mais de uma década sem a realização de certame.

O concurso foi organizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, entidade sem fins lucrativos especializada na realização de concursos públicos e processos seletivos em todo o país, reconhecida pela condução transparente e segura de certames.

O processo seletivo teve como objetivo o preenchimento de vagas em diferentes áreas técnicas e administrativas, atendendo à demanda reprimida ao longo dos últimos anos e fortalecendo a estrutura da autarquia. As provas foram realizadas de forma organizada, sem intercorrências e sem registros de irregularidades.

Na manhã da última quarta-feira (18), foi empossada a primeira candidata convocada, Fábia Giovana do Val de Assis, classificada em 1º lugar para o cargo de Assistente Administrativo. A cerimônia ocorreu na sede da PROHAB e contou com a presença do presidente Marquinho Amaral, além dos diretores Cesinha Maragno (Diretor Administrativo), Daniela Dell’Piaggi (Diretora Financeira) e Adilson De Vitta (Diretor de Gestão de Pessoas).

De acordo com a direção da autarquia, a realização do concurso representa um avanço significativo na reestruturação institucional, permitindo a recomposição do quadro de servidores e a melhoria na prestação dos serviços públicos.

A medida acompanha o processo de crescimento e modernização de setores estratégicos, como a Fábrica de Artefatos de Cimento e a Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil.

A PROHAB também informou que o candidato aprovado em 1º lugar para o cargo de Procurador Jurídico já foi devidamente convocado e encontra-se em fase de trâmites para posse do cargo. Além disso, está em iminência a convocação do candidato classificado em 1º lugar para o cargo de Operador de Máquina Pesada, dando continuidade ao cronograma de chamamento dos aprovados.

Durante a posse, a nova servidora agradeceu a recepção da equipe e destacou o compromisso em desempenhar suas funções com responsabilidade e dedicação, contribuindo para o atendimento eficiente à população.

A convocação dos demais aprovados ocorrerá de forma gradual, conforme a necessidade da instituição e a disponibilidade de vagas, consolidando um novo ciclo de fortalecimento da PROHAB em São Carlos.

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