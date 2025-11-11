PROHAB e vereadora Fernanda Castelano firmam parceria para melhorias na Cozinha Solidária da Ocupação

Crédito: divulgação

A Progresso e Habitação de São Carlos (PROHAB), em parceria com a vereadora Fernanda Castelano, realizou uma importante ação voltada ao fortalecimento de iniciativas comunitárias. A parceria começou durante uma visita da parlamentar à autarquia, quando surgiu o diálogo sobre apoiar projetos que promovam melhorias em espaços coletivos.

Em seguida, representantes da PROHAB e da vereadora estiveram in loco na Cozinha Solidária da Ocupação “Em Busca de um Sonho”, onde constataram a necessidade de aprimorar a infraestrutura do local, utilizado diariamente por famílias da comunidade.

A partir dessa visita, a Fábrica de Artefatos de Cimento (FAC) da PROHAB realizou a entrega de pisos intertravados, mesas e bancos, produzidos e destinados à cozinha com o objetivo de oferecer melhores condições de uso e convivência.

Segundo o presidente da PROHAB, a ação reforça o compromisso da autarquia e do Governo Netto Donato com o desenvolvimento humano e social da cidade.

“Mais do que uma entrega, essa parceria representa comprometimento social, respeito às pessoas e incentivo à sustentabilidade — valores que orientam o trabalho da PROHAB e da gestão municipal”, destacou.

A iniciativa demonstra o papel do poder público na promoção de soluções sustentáveis e inclusivas, gerando resultados concretos em benefício da população mais vulnerável de São Carlos.

