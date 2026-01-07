Prohab e Secretaria de Desenvolvimento Rural alinham parceria para ampliar produção da URE

A Prohab São Carlos realizou uma reunião estratégica com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal para alinhar e fortalecer a parceria voltada à ampliação da produção e da comercialização de materiais da Unidade de Reciclagem de Entulhos (URE).

Entre os principais produtos discutidos estão os gabiões, utilizados em reparos e contenções de pontes, e o RCC (Resíduo da Construção Civil), empregado na pavimentação e na recuperação de estradas municipais, tanto na zona urbana quanto na rural.

Durante o encontro, foram tratados ajustes operacionais e administrativos com o objetivo de viabilizar a ampliação da comercialização dos materiais produzidos na URE, garantindo maior eficiência nos processos, regularidade no fornecimento e melhor atendimento às demandas do município, especialmente nas áreas de infraestrutura.

Outro ponto abordado foi a possibilidade de investimentos e melhorias no maquinário da unidade, o que permitirá aumentar a capacidade produtiva, otimizar os processos e fortalecer o papel ambiental e econômico da URE. A ampliação da produção deve contribuir diretamente para a manutenção de pontes, estradas rurais e vias municipais, além de promover a correta destinação e o reaproveitamento dos resíduos da construção civil.

Com a consolidação da parceria, São Carlos passará a contar com materiais produzidos internamente, reduzindo custos aos cofres públicos ao diminuir a necessidade de aquisição externa de insumos e ampliando a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A iniciativa reforça o compromisso da Prohab e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal com a sustentabilidade, a responsabilidade fiscal e o desenvolvimento de soluções que impactam positivamente a infraestrutura e a qualidade de vida da população.

Participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Alexandre Wellington, e o secretário adjunto Caio Solci. Representando a Prohab estiveram presentes o diretor administrativo Cesinha Maragno, o chefe de gabinete Acenir Magalhães e a diretora financeira Daniela Del Piaggi.

