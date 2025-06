Prohab e Câmara avançam no diálogo com moradores da ocupação " Em busca de um sonho"

Durante o encontro, foi apresentado o status do processo licitatório para a instalação de postes padrão nos 115 lotes da ocupação — medida considerada essencial para garantir mais segurança e melhores condições de vida aos moradores.

Outro ponto debatido foi a agilização do processo de regularização fundiária. O secretário municipal de Regularização Fundiária, Rodson Magno do Carmo, explicou os próximos passos técnicos e jurídicos em andamento. Já o representante do Departamento de Planejamento Territorial, Agnaldo José Spaziani Junior, detalhou as ações previstas para dar continuidade ao processo, conforme as diretrizes estabelecidas pela atual gestão do prefeito Netto Donato.

A vereadora Fernanda Castelano destacou a importância da articulação entre o Executivo e o Legislativo para assegurar dignidade às famílias que lutam há anos pelo direito à moradia regularizada. Já Marquinho Amaral reafirmou o compromisso da Prohab com a comunidade, destacando que a Prohab atua com responsabilidade e agilidade para que as melhorias cheguem aos moradores.

A reunião integra uma série de ações de escuta e diálogo promovidas pelo poder público com os moradores da ocupação, consolidando o processo de construção conjunta de soluções para o bairro.

