Prohab convoca candidatos para provas práticas e avaliação de cotas raciais

O Instituto Nosso Rumo publicou no Diário Oficial do Município desta terça-feira (16) o resultado final das provas objetivas, da peça processual e da avaliação de títulos do Concurso Público nº 001/2025 da Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab). A divulgação marca o início das próximas etapas do certame.

Provas práticas

Os candidatos aprovados para os cargos de agente operacional, oficial de manutenção, operador de máquina industrial e operador de máquina pesada foram convocados para as provas práticas, que acontecem no domingo (21), na Fábrica de Artefatos de Cimento (FAC/URE), localizada na Avenida Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, no bairro Chácara das Flores.

A relação completa dos convocados pode ser consultada no site da organizadora: nossorumo.org.br.

Avaliação de cotas raciais

Também foi publicada a convocação para a avaliação presencial dos candidatos autodeclarados negros. Essa etapa será conduzida por uma comissão especializada e ocorrerá no mesmo dia (21), no campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (FESC), situado à Rua São Sebastião, 2.828, Vila Nery.

As listas de convocação, locais e horários da avaliação estão disponíveis no portal da banca organizadora.

Resultado final das etapas teóricas

Além das convocações, o concurso também divulgou o resultado final das etapas teóricas para os demais empregos previstos no edital, consolidando os avanços do processo seletivo.

