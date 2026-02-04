Programas de pós-graduação do ICMC-USP mantêm excelência na Avaliação Quadrienal da CAPES

Dois programas de pós-graduação do ICMC receberam nota 7 da CAPES, conceito que representa o mais alto nível de excelência acadêmica | (Crédito da imagem: Divulgação/ICMC) -

Assim como grandes eventos esportivos definem ciclos e resultados, a Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) representa um momento decisivo para a pós-graduação brasileira. É nesse processo que se mensura o desempenho dos programas, com base em critérios como qualidade da pesquisa, formação de recursos humanos, impacto social e inserção internacional.

Nesse cenário, os programas de pós-graduação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, voltaram a se destacar. O resultado preliminar da avaliação referente ao período de 2021 a 2024, divulgado em 12 de janeiro, confirmou a excelência acadêmica alcançada pelo Instituto.

Os Programas de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Mat) e em Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC) mantiveram o conceito 7, a nota máxima atribuída pela CAPES e associada a padrões internacionais de qualidade.

Entre os mestrados profissionais, o programa Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria (MECAI) elevou sua avaliação para o conceito 5, o mais alto previsto para essa modalidade. Já o Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs), desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), manteve o conceito 5.

Segundo o professor Antonio Castelo Filho, presidente da Comissão de Pós-Graduação do ICMC, o resultado reflete a solidez do trabalho desenvolvido no Instituto. “Formamos mestres e doutores que atuam em diferentes regiões do Brasil, com uma produção intelectual expressiva, que inclui artigos, patentes e registros de software publicados em periódicos e conferências internacionais”, destaca.

Ele também aponta que a qualificação do corpo docente contribui para atrair talentos de diversas regiões do país. Outro diferencial é o incentivo para que professores recém-contratados passem a integrar rapidamente o corpo de orientadores. “Isso acelera o crescimento desses docentes e fortalece o programa de pós-graduação”, explica.

Nos últimos anos, o Instituto também tem ampliado a aproximação com o setor produtivo, com alunos desenvolvendo projetos em parceria com empresas e indústrias. “Essa interação amplia o alcance e a relevância da pós-graduação”, avalia o docente.

Pioneirismo e reconhecimento internacional

Criado em março de 1970, o Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Mat) é o mais antigo do ICMC e está entre os mais tradicionais do país na formação de mestres e doutores. Desde 2016, o programa mantém o conceito máximo na avaliação da CAPES.

De acordo com a professora Regilene Delazari dos Santos Oliveira, coordenadora do PPG-Mat, a manutenção da nota 7 é resultado direto do processo de internacionalização. “Temos colaborações com pesquisadores estrangeiros, visitas científicas, além da participação de alunos em eventos e estágios no exterior. Nossa produção intelectual é distribuída entre todas as linhas de pesquisa, envolvendo a maior parte do corpo docente, o que é bastante valorizado pela CAPES”, afirma.

A coordenadora também ressalta a qualificação do corpo de orientadores, que segue critérios rigorosos de credenciamento e reúne um número expressivo de bolsistas de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O reconhecimento do programa também se reflete na concessão de prêmios a docentes. Entre eles estão o Bessel Prize 2022, concedido ao professor Tiago Pereira; o Prêmio Latino-Americano de Liderança Matemática, do Instituto de Ciências Matemáticas das Américas (IMSA), outorgado em 2025 à professora Maria Aparecida Soares Ruas; e o Americas Prize, concedido à mesma docente durante o Mathematical Congress of the Americas, em julho de 2025.

No que diz respeito à formação discente, o programa prioriza uma base ampla e sólida. No doutorado, antes da especialização, os alunos cursam disciplinas e passam por exames de qualificação nas três grandes áreas da Matemática: Álgebra, Análise e Geometria ou Topologia. O rigor também se estende à composição das bancas de defesa, que devem atender aos critérios de qualificação estabelecidos pelo programa.

Avaliação que orienta políticas públicas

Realizada desde 1976, a Avaliação Quadrienal da CAPES é um dos principais instrumentos de certificação da qualidade da pós-graduação brasileira. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a fundação destaca que os resultados da avaliação geram indicadores que orientam políticas públicas, identificam assimetrias regionais, impulsionam o avanço científico e subsidiam decisões do governo, das instituições de ensino superior e das agências de fomento.

No ciclo mais recente, foram analisados aspectos como corpo docente, produção intelectual, formação discente, impacto social e internacionalização. A avaliação contou com a participação de consultores, professores e pesquisadores de todas as regiões do país.

Pelos critérios vigentes, apenas programas que oferecem mestrado e doutorado podem alcançar os conceitos 6 e 7, associados à excelência internacional. Nos mestrados profissionais, o conceito máximo é 5. Segundo o professor Antonio Castelo Filho, essa diferenciação leva em conta as especificidades da modalidade. “Os parâmetros de avaliação não são os mesmos dos programas acadêmicos, pois grande parte do público do mestrado profissional já está inserida no mercado de trabalho”, explica.

Informações da assessoria de imprensa

