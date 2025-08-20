Programação da semana da deficiência intelectual e múltipla começa nesta quinta

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, promove de 21 a 28 de agosto a Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla. Com o tema "Uma Construção Permanente", o evento busca valorizar as potencialidades e promover a inclusão de pessoas com deficiência.

"A Semana é resultado de uma parceria com as entidades e associações da cidade", afirma o secretário Rafael Almeida. “Nosso foco é promover uma sociedade mais acolhedora, onde a inclusão seja uma realidade para todos".

A agenda de atividades começa na quinta-feira (21/08) com a Secretaria Itinerante na USF do Jardim Zavaglia. No local, os visitantes poderão emitir o Cartão Mais Acesso e tirar dúvidas. Ao longo da semana, a programação inclui apresentações culturais de associações como APAE, Paralelo, dos Surdos, Grupo Trevo 21, Espaço Azul, Pequeno Príncipe e Coral “Além do Olhar”, além de demonstrações de modalidades paralímpicas e um show de talentos do Instituto Acorde.

Confira a programação completa da Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla:

Data: 21 de agosto (quinta-feira)

Horário: das 7h30 às 12h

Local: USF Zavaglia

Tema: Emissão do Cartão “Mais Acesso”

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos estará presente na USF Zavaglia para oferecer aos moradores da região a comodidade para emitir o “Cartão Mais Acesso”, facilitando o acesso dos serviços e benefícios. Além disso, realizaremos uma apresentação especial para os servidores da Secretaria de Saúde, na qual iremos detalhar todos os serviços e ações disponíveis, promovendo maior integração e conhecimento sobre as nossas iniciativas em prol da inclusão e do bem-estar de todas as pessoas.

Data: 22 de agosto (sexta-feira)

Horário: 9h

Local: APAE

Tema: A Menina das Cores

Participação dos atores: Grazielli Cerroni, Luís Maicon e Daniel Ferrari

A história da menina das cores apresenta uma maneira lúdica e envolvente de ensinar crianças e adolescentes a se protegerem. Por meio das cores, ela se comunica e transforma, demonstrando que a educação sobre proteção pode ser divertida e acessível. Essa contação de história envolve uma menina e um palhaço, utilizando as cores como linguagem, o que facilita o entendimento e estimula a imaginação. Um momento que reforça a importância da proteção de uma maneira leve e criativa.

Data: 25 de agosto (segunda-feira)

Horário: 19h;

Local: Teatro Municipal;

Tema: Expressando Emoções: Arte, Música e Movimento;

Participe de uma noite emocionante com apresentações das entidades: Coral “Além do Olhar”, APAE, Paralelo, Associação dos Surdos, Casa 21, Espaço Azul e Pequeno Príncipe. Uma oportunidade de celebrar a expressão artística e a diversidade.

Data: 26 de agosto (terça-feira)

Horário: 19h;

Local: Teatro Municipal;

Tema: Show de Talentos do Instituto Acorde;

Venha prestigiar e se encantar com as apresentações que destacam as habilidades e a criatividade das pessoas com deficiência.

Data: 27 de agosto (quarta-feira)

Horário: das 8h às 12h;

Local: Colégio Diocesano La Salle;

Tema: Apresentação da Associação São-carlense de Atletismo (lançamento de dardo, corrida com o guia) e Handebol em cadeira de rodas com o grupo do Proafa (UFSCar).

Data: 28 de agosto (quinta-feira)

Horário: 13h30;

Local: ETEC;

Tema: Apresentação da Secretaria e dos serviços oferecidos para os alunos do curso técnico em enfermagem;

Uma oportunidade de conhecer os recursos disponíveis e fortalecer a integração entre a educação, saúde e inclusão.

