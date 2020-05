Programa reúne esforços para expandir sua rede de parceiros doadores e ampliar distribuição de alimentos

Crédito: Divulgação

Embora suas unidades permaneçam fechadas para evitar a propagação do novo coronavírus, o Sesc São Paulo, após distribuir 37 toneladas de alimentos provenientes dos estoques de suas Comedorias, dá continuidade às operações do Mesa Brasil em regime especial. O programa, criado há 25 anos, atua realizando a coleta entre empresas doadoras e a distribuição a entidades assistenciais, com o objetivo de complementar refeições. Produtos de higiene pessoal e limpeza foram incluídos na lista e com o intuito de estender a iniciativa a um número maior de pessoas atingidas pela crise da Covid-19 (novo coronavírus), o Sesc São Paulo convoca empresários e gestores para compor a rede de doadores.

Já em circulação nos canais impressos e digitais, o chamado é voltado a indústrias, cerealistas, produtores rurais, centrais de abastecimento, supermercados, atacadistas, padarias, confeitarias, feiras livres e outros que queiram realizar doações. Os interessados em participar dessa rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos devem acessar o site mesabrasil.sescsp.org.br e enviar um e-mail para mesabrasil@sescsp.org.br para obter mais informações.

ITENS MAIS URGENTES

Neste momento, o programa Mesa Brasil precisa de cestas básicas, produtos de higiene pessoal (creme dental, escova de dentes, desodorante, absorvente higiênico, papel higiênico e shampoo) e produtos de limpeza (sabão em pó, detergente, desinfetante e esponja). Itens alimentícios, como arroz, feijão, leite, sardinha, carnes e embutidos curados sem refrigeração, enlatados e conservas, sal, açúcar, farinha de mandioca, fubá, molho de tomate pronto e óleo também são sempre importantes.

Mesa Brasil em regime especial

Desde o dia 6 de abril, quando foram retomados os trabalhos, até o último dia 8, o programa distribuiu um total de mais de 528 toneladas de alimentos, complementando 2 milhões refeições em 702 instituições sociais no estado. O programa distribuiu também dez mil sabonetes em barra, 150 protetores faciais Face Shield, 2.400 frascos de água sanitária, 4.800 frascos de detergente, 5.000 unidades de sacos de lixo com capacidades variadas e 5.040 frascos contendo 55 gramas de álcool gel.

Entre as principais alterações na operação do programa feitas em tempos de coronavírus está o fato de que as instituições sociais cadastradas, mesmo que estejam atendendo normalmente aos assistidos, poderão optar por estender esse atendimento e realizar as entregas, em forma de cestas básicas, diretamente às famílias do entorno que estejam em situação de vulnerabilidade.

Para otimizar a capacidade de atendimento, além da circulação dos caminhões que usualmente fazem a logística das doações, o programa também tem trabalhado para que empresas entreguem as doações diretamente no Centro de Captação e Armazenagem do Mesa Brasil, bem como vem abrindo espaço para que instituições sociais façam a retirada dos itens nas bases de operação do programa.

Funcionários do Mesa Brasil que fazem parte do grupo de risco estão em casa e fora da operação. As unidades do Sesc envolvidas na operação adotaram novos protocolos de boas práticas, em acordo com as determinações das autoridades de saúde e em precaução à disseminação do novo coronavírus. Motoristas e ajudantes estão fazendo uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras, luvas e aventais que são devidamente descartados após cada operação. Boas práticas de lavagem das mãos como o uso do álcool gel ou álcool líquido 70% específico para cada situação existente também estão na rotina de trabalho.

A medida se dá devido à responsabilidade institucional do Sesc São Paulo frente ao cenário de insegurança alimentar e nutricional observado nas instituições sociais que atendem pessoas como moradores de ruas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Entendemos que a instituição deve, principalmente neste momento, cumprir seu papel de responsabilidade social, mantendo o atendimento às instituições e ofertando alimentos e produtos de higiene que são necessários num momento tão instável e frágil, no que diz respeito a direitos humanos elementares”, afirmou o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda.

Saiba +: mesabrasil.sescsp.org.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também