Programa registra 22.314 atendimentos na região de São Carlos

O Sebrae Aqui registrou 22.314 atendimentos em 2025 na região de São Carlos até o dia 22 de dezembro, o que representa uma média de 63 atendimentos por dia nos 16 postos da região, reforçando a importância do programa como porta de entrada para quem deseja abrir, regularizar ou fortalecer o seu negócio.

O volume de atendimentos evidencia a procura crescente por orientação técnica, regularização fiscal e serviços que apoiam a continuidade das atividades empreendedoras.

Entre os serviços mais procurados na região, a emissão do DAS para MEI lidera a demanda, com 4.280 atendimentos, o que corresponde a 26% do total. Na sequência, aparece a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), com 3.179 atendimentos (20%), seguida pela orientação técnica geral, que somou 1.853 atendimentos (11%). Também se destacam a formalização do MEI, com 1.559 atendimentos (10%), e o serviço sobre como elaborar um plano de ação, que registrou 1.020 atendimentos (6%), evidenciando a busca dos empreendedores por regularização, planejamento e fortalecimento da gestão dos seus negócios.

O perfil predominante dos atendidos permanece sendo o de microempreendedores individuais, o que confirma a tendência de formalização e profissionalização de trabalhadores autônomos e empreendedores em início de jornada. Além da abertura e regularização, cresce igualmente a procura por serviços operacionais, como check-list de documentos necessários e selos de confiabilidade do Portal GOV.BR.

Para o analista de negócios do Sebrae-SP, Juliano Borges, os resultados reforçam o papel do programa na profissionalização dos pequenos negócios e evidenciam o impacto do atendimento especializado do Sebrae-SP no desenvolvimento dos empreendedores da região. “Os números mostram que os empreendedores buscam cada vez mais apoio para manter seus negócios regulares e competitivos. O Sebrae Aqui acompanha esse empreendedor em todas as fases, da formalização ao dia a dia fiscal e operacional”, destaca.

O Sebrae Aqui oferece um conjunto amplo de serviços voltados ao MEI, como emissão do DAS, envio da declaração anual, formalização, parcelamentos, alteração e atualização cadastral, baixa do MEI, orientações sobre débitos em atraso, check-list de documentos necessários, selos de confiabilidade do Portal GOV.BR e recuperação de senha do GOV.BR. Além disso, o Sebrae Aqui também realiza atendimentos para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), com orientações e serviços voltados à gestão, regularização e fortalecimento dos negócios.

Os horários de funcionamento e os endereços das unidades variam conforme o parceiro local. As informações costumam estar disponíveis nos canais oficiais das prefeituras e associações, além de serem facilmente encontradas na internet, digitando na busca “Sebrae Aqui” seguido do nome da cidade. Também é possível ligar no 0800 570 0800, canal de atendimento gratuito do Sebrae-SP, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo fins de semana e feriados.

