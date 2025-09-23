Programa 'Pão em Todas as Mesas' leva alimento e esperança com Irmãs Franciscanas em São Carlos

Crédito: divulgação

Inspiradas pela Encíclica Laudato Si', escrita pelo Papa Francisco e que motiva a cuidar da Casa Comum e uns dos outros, as Irmãs Franciscanas Estigmatinas, administradoras da Creche da Divina Providência, no bairro Vila Isabel, promovem, desde o período pós-pandemia, o projeto "Pão em Todas as Mesas".

A assessoria de imprensa da Diocese de São Carlos afirma que, quando o mundo ainda buscava cicatrizar suas feridas, uma pergunta surgiu no coração da Irmã Paula e do pároco, Pe. Marcos Coró: "Como viver concretamente a Laudato Si'? Como garantir pão em todas as mesas?"

A resposta nasceu da simplicidade e do amor e foi acolhida com alegria pelas Irmãs: a distribuição semanal de quentinhas, preparadas e partilhadas com a colaboração de paroquianos, Vicentinos, amigos e benfeitores. Um gesto pequeno aos olhos do mundo, mas imenso para aqueles que recebem.

Segundo a comunicação da Diocese, cada marmita carrega muito mais que alimento: transmite dignidade, escuta, presença e esperança. É a fé que se transforma em pão, a espiritualidade que se torna serviço, a paixão que se traduz em ação. Como dizia a fundadora, Anna Lapini: "Quando um amor se torna serviço."

O projeto conta hoje com uma pequena, mas dedicada equipe de voluntários que, além da partilha de alimentos, realiza visitas domiciliares, encontros e reuniões com os irmãos atendidos. A missão é multiplicar gestos de solidariedade, como o pão partilhado que nunca falta.

"Tudo está interligado. Por isso, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade" (Laudato Si', 92).

O Projeto Laudato Si' Pão em Todas as Mesas é um testemunho vivo de que cuidar da Casa Comum começa pelo cuidado mútuo, revelando a força transformadora do Evangelho quando vivido na partilha e na solidariedade.

