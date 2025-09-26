Programa Mais Especialistas promete reduzir filas de espera na rede pública

A Secretaria Municipal de Saúde realizou, na última quinta-feira (25/09), uma capacitação voltada a médicos e enfermeiros das unidades básicas sobre o programa Mais Especialistas, do Ministério da Saúde. A iniciativa tem como objetivo implementar o Cuidado Integrado, que garante ao paciente uma jornada completa — da consulta inicial ao resultado final — em até 60 dias.

De acordo com o secretário adjunto da pasta, Wander Bonelli, o programa otimiza o tempo dos profissionais e dos usuários do SUS. “O Mais Especialistas agiliza o atendimento, permitindo que a atenção básica solicite procedimentos que serão realizados de forma mais rápida e resolutiva”, destacou.

Atualmente, o programa já está em funcionamento nas unidades da Redenção e do Santa Felícia, com oferta em ortopedia, oftalmologia e câncer de mama. Novas especialidades estão em fase de inclusão e a meta é expandir a cobertura para toda a rede. Bonelli ressaltou ainda que o financiamento desse serviço é estratégico e representa recurso adicional aos repasses mensais. “O AME de São Carlos é um dos prestadores do programa e participa dessa construção junto ao Hospital Universitário”, afirmou.

Para a gerente assistencial do AME, Niceli Cappellini, a capacitação é fundamental para ampliar a adesão ao projeto da OCI (Oferta de Cuidado Integrado), em funcionamento no Estado desde janeiro. “Muitas vagas não são ocupadas. Queremos conscientizar sobre a importância de utilizá-las, pois em vez de o paciente aguardar meses, ele pode ter consulta, exame e retorno, garantindo um cuidado completo”, explicou.

Segundo Cappellini, o grande diferencial da iniciativa é eliminar filas de espera. “Hoje, um usuário pode aguardar de seis meses a um ano por um exame. Com a OCI, a avaliação é imediata: em casos oncológicos, o diagnóstico deve ser fechado em até 30 dias; para outras especialidades, em até 60 dias. A proposta é garantir que, no máximo em dois meses, o paciente tenha o diagnóstico e o tratamento definido, sem ficar desassistido”, completou.

“Estamos investindo na qualificação dos nossos profissionais porque acreditamos que o atendimento em saúde precisa ser cada vez mais ágil, humano e resolutivo. O Mais Especialistas é uma conquista importante para São Carlos, pois garante ao paciente um cuidado completo em um prazo muito menor, evitando filas e oferecendo diagnósticos rápidos, especialmente em áreas sensíveis como a oncologia. Nosso compromisso é expandir esse programa para toda a rede, fortalecendo a atenção básica e garantindo que cada cidadão tenha acesso ao que há de melhor no SUS”, finalizou o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

