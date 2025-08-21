Programa Guri oferece 2.400 vagas em São Carlos e região

Seguem abertas até o dia 29 de agosto as matrículas para o segundo semestre do Programa Guri, projeto gratuito de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Ao todo, restam 2.400 vagas em 28 polos da região, incluindo São Carlos, Araraquara, Rio Claro, Pirassununga, Porto Ferreira e outras cidades.

O programa atende crianças, adolescentes, jovens e adultos, sem necessidade de experiência prévia ou instrumento próprio. As aulas abrangem canto, teoria musical e prática de conjunto, além de uma ampla variedade de instrumentos, que vão do popular ao erudito, como violão, guitarra, bateria, cavaquinho, piano, teclado, violino, flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone e percussão.

Como se inscrever

Para efetuar a matrícula, o interessado deve comparecer ao polo escolhido acompanhado de um responsável e apresentar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou RG (original e cópia);

Comprovante ou declaração escolar;

RG do responsável (original e cópia);

Uma foto 3x4 recente;

Comprovante de endereço.

A lista completa de cursos e endereços está disponível em souguri.art.br.

Três décadas de história

Em 2025, o Guri completa 30 anos de atuação e já formou mais de um milhão de estudantes. Segundo a secretária estadual da Cultura, Marilia Marton, o projeto “é um compromisso com o futuro, com o acesso e com o fortalecimento da cultura em todas as regiões de São Paulo”.

Polo de São Carlos

Na cidade, o polo funciona na Rua Episcopal, nº 1.611, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3413-6847.

