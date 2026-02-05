(16) 99963-6036
Programa Famílias Fortes abre inscrições para encontros gratuitos a partir de março

Fortalecer os laços familiares e promover um ambiente mais saudável dentro de casa é o principal objetivo do Programa Famílias Fortes, que está com inscrições abertas para novas turmas. A iniciativa é voltada para famílias com filhos entre 10 e 14 anos e busca contribuir para o bem-estar familiar e a prevenção de comportamentos de risco por meio do diálogo e do acolhimento.

O programa contará com sete encontros semanais, nos quais pais, responsáveis e filhos participarão de dinâmicas, rodas de conversa e atividades práticas pensadas para estimular a comunicação, o respeito e o fortalecimento dos vínculos familiares.

Os encontros terão início no dia 4 de março, sempre às quartas-feiras, às 19h, e serão realizados no Projeto Cor Ação. A participação é totalmente gratuita, incluindo todo o material necessário para as atividades.

As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário online, disponível pelo link:https://forms.gle/Dmdemxu4AyKpg2RBA

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a secretaria do programa atende pelo telefone (16) 99294-5181.

 

