Programa de Verão em Estatística ocorre até 12 de fevereiro em São Carlos

Nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano, a cidade de São Carlos recebe o Programa de Verão em Estatística, que visa fomentar aprendizagens e discussões nessa área de estudos, por meio da realização de cursos, seminários e do Workshop de Métodos Estatísticos e Probabilísticos.

Neste ano, as atividades já estão ocorrendo e se estendem até o dia 12 de fevereiro, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ainda é possível se inscrever para participar dos cursos de Ciência de dados musicais: lidando com dados complexos e heterogêneos relativos à música; Teoria do Aprendizado Estatístico; e Uma introdução à convergência de processos estocásticos, além do workshop.

As atividades são realizadas pelo Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs), oferecido em conjunto pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, e pela UFSCar.

Workshop – A oitava edição do Workshop de Métodos Probabilísticos e Estatísticos encerrará a agenda do programa, e acontece de 12 a 14 de fevereiro de 2020. O evento reúne em um período de três dias palestras plenárias, comunicações orais, sessões de pôsteres e minicursos dirigidos a estudantes, com o objetivo de discutir novos desenvolvimentos em estatística, probabilidade e suas aplicações.

As submissões de trabalhos podem ser feitas até 18 de janeiro, e as inscrições com desconto podem ser realizadas até 1º de fevereiro e variam de R$ 25,00, para estudantes de graduação, a R$ 70,00, para pesquisadores.

