Programa de Residência Agrícola abre processo seletivo para bolsistas em São Carlos

Estão abertas as inscrições no processo seletivo de até cinco bolsistas para o Programa de Residência Agrícola, promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As vagas são destinadas para profissionais das áreas de Agroecologia, Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal, com até dois anos de formados, e com 29 anos de idade completos até 10 de fevereiro de 2023, e para estudantes dos mesmos cursos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com a mesma idade, que já tenham concluído todos os créditos da graduação, exceto o Trabalho de Conclusão de Curso e/ou estágio obrigatório, também até 10 de fevereiro.

O Programa de Residência Agrícola visa aproximar e fortalecer a relação do universo acadêmico com a realidade da agricultura brasileira, contribuindo para a formação de profissionais capazes de dar respostas às demandas colocadas pelos diferentes seguimentos do setor produtivo. Trata-se de uma oportunidade de complementar a qualificação, propiciando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias, e se inserir no ambiente real de trabalho, por meio de treinamento prático, orientado e supervisionado.

As atividades poderão ser desempenhas em Cravinhos, Osasco e Terra Roxa, localizadas no estado de São Paulo, por meio do Projeto Residência Profissional Agrícola Vivência e Saberes da Agricultura Sintrópica e Sistemas Agroflorestais, do Departamento de Desenvolvimento Rural (DDR) do Campus Araras da UFSCar. A dedicação é de 40 horas semanais. Serão concedidas bolsas mensais de R$ 1.200, entre fevereiro e abril de 2023.

O processo seletivo é composto pela análise dos documentos exigidos no edital e entrevista online. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail processoseletivo@fai.ufscar.br, até o dia 25 de janeiro. O resultado final será divulgado no dia 7 de fevereiro no site da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar - responsável pelo processo seletivo, em www.fai.ufscar.br. Na página também está disponível o edital na íntegra.

Leia Também