Programa de pós-graduação em psicologia recebe inscrições

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado, com início previsto para o primeiro semestre de 2026.

O processo seletivo é composto por duas etapas: avaliação do projeto de pesquisa e defesa oral do projeto, ambas de caráter eliminatório e classificatório. São oferecidas 36 vagas para o mestrado e 31 para o doutorado, distribuídas em quatro linhas de pesquisa do Programa. Poderá haver reserva de vagas para candidatos(as) com deficiência, indígenas, negros(as) e transgêneros(as).

As inscrições podem ser feitas até 27 de junho, exclusivamente via Internet. Todas as informações, incluindo requisitos, documentação necessária, linhas de pesquisa e orientações disponíveis, devem ser conferidas nos editais publicados no site oficial do Programa, em www.ppgpsi.ufscar.br . Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail ppgpsi@ufscar.br .

