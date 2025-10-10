Programa de pós-graduação em Estatística da USP e da UFSCar abre inscrições para ingresso em 2026

Distantes apenas 4 km, USP e UFSCar unem excelência acadêmica e inovação científica no PIPGEs promovendo integração entre alunos e docentes por meio de seminários e workshops - Crédito: Reprodução site PIPGEs

Como seria poder estudar em duas universidades ao mesmo tempo, usufruindo da infraestrutura e do corpo docente de ambas? Essa é a proposta do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs), que reúne o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, e o Departamento de Estatística da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). As inscrições para os processos seletivos de ingresso em 2026 já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até às 17 horas do dia 20 de outubro de 2025, por meio do formulário disponível em http://bit.ly/3KweEiw (mestrado) e Inscrições ao Processo Seletivo de Doutorado - 01/2026 (doutorado).

No momento da inscrição, além da documentação exigida, os candidatos deverão enviar uma carta de apresentação relatando os motivos para ingressar no programa, experiências prévias na área e, se for o caso, pesquisas já realizadas.

São oferecidas 20 vagas para o mestrado. A seleção terá início com a fase eliminatória, que consiste em uma prova on-line de conhecimentos específicos, a ser aplicada no dia 26 de outubro de 2025, às 13h30, com duração de uma hora. Seguem para a etapa seguinte os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0. Na fase classificatória, serão avaliados a formação acadêmica, o currículo e o desempenho na prova. Para aprovação, é necessário alcançar média final igual ou superior a 6,0. O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 2 de dezembro de 2025.

Para o doutorado, estão disponíveis 15 vagas. Na etapa eliminatória, os candidatos serão avaliados a partir de quatro critérios: histórico da pós-graduação, currículo Lattes, tempo de titulação do mestrado e resumo de um projeto de pesquisa com aderência a uma das linhas do programa. Avançam para a etapa seguinte aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 6,0. Na fase classificatória, serão considerados o conceito obtido na primeira etapa e o desempenho em entrevista, realizada de 26 a 28 de novembro de 2025, de forma remota. O resultado preliminar dos classificados será divulgado no dia 12 de dezembro de 2025.

Diferenciais do PIPGEs - O programa, avaliado como nota 5 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), organiza-se em quatro grandes áreas de investigação: Aprendizado de Máquina, Inferência Estatística, Modelos de Regressão e Probabilidade e Processos Estocásticos. Essas linhas de pesquisa refletem não apenas a tradição da Estatística, mas também seu papel essencial em temas contemporâneos, como inteligência artificial, análise de dados em larga escala e modelagem de fenômenos complexos.

Para o professor do ICMC Adriano Kamimura Suzuki, coordenador do programa, o PIPGEs oferece uma oportunidade única: “Nosso diferencial é proporcionar ao estudante a possibilidade de usufruir do corpo docente e da infraestrutura de duas universidades de excelência. Isso amplia as oportunidades de formação e de inserção profissional. É um espaço em que o aluno se conecta a duas comunidades acadêmicas, com experiências complementares, fortalecendo sua formação e ampliando suas perspectivas de atuação”, destaca.

Com um perfil que combina rigor teórico e aplicação prática, o PIPGEs fomenta a interdisciplinaridade e prepara seus egressos para atuação de destaque tanto no meio acadêmico quanto no setor produtivo. Desde sua criação, já titulou 205 pós-graduados: 119 mestres, 82 doutores e 4 doutores diretos.

Vagas e políticas de inclusão - Conforme a Resolução do Conselho de Pós-Graduação da UFSCar e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), estão previstas reservas de vagas no processo seletivo do PIPGEs: três vagas destinadas a candidatos autodeclarados pretos ou pardos, uma vaga para candidatos indígenas e uma vaga para pessoas com deficiência. Esses candidatos também concorrem na ampla concorrência, seguindo os mesmos critérios de avaliação aplicados aos demais inscritos.

