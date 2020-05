Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar lança livro elaborado por estudantes

Crédito: Divulgação

O Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (PPGCTS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está lançando um livro no formato e-book desenvolvido por estudantes no âmbito de uma das disciplinas do Programa. A obra intitulada "A linguagem como atividade constitutiva nos processos de ensino-aprendizado nas organizações", mesmo nome da disciplina, tem a organização de Luís Fernando Soares Zuin, docente da Universidade de São Paulo (USP, campus de Pirassununga) e professor colaborador do PPGCTS, e foi publicada pela Editora Pedro e João Editores.

"A ideia da publicação surgiu quando iniciei o trabalho como orientador e professor do PPGCTS. Ao propor a disciplina já pensei em transformar os artigos dos alunos em um livro", conta Zuin.

De acordo com ele, foi proposto como trabalho de conclusão da disciplina que cada pós-graduando escrevesse um artigo fazendo um recorte da realidade a partir do olhar de três autores: Mikhail Bakhtin, Paulo Freire e Jorge Larrosa. "Vimos como é interessante usar esses autores para poder explicar as 'coisas' que acontecem no mundo", destaca.

Ao todo, o livro apresenta 11 capítulos. "Tomados no seu conjunto, esses capítulos delineiam e consolidam a natureza intrinsecamente interdisciplinar do campo CTS, cobrindo temáticas que abrangem desde a Educação Infantil, incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, o uso de tecnologias de informação e comunicação no meio rural, gestão do conhecimento, saúde indígena, mangás, jornalismo radiofônico, até as aventuras da escritora e conferencista espanhola Belén de Sárraga, entre outros assuntos que compõem o Brasil neste início de século", escreveu no prefácio da obra Ariadne Chloe Furnival, docente do Departamento de Ciência da Informação (DCI) da UFSCar e Coordenadora do PPCTS.

A publicação está disponível no formato e-book para download gratuito no site da Editora (www.pedroejoaoeditores.com.br/e-books1).

