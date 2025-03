Programa de ExtensÃ£o da EducaÃ§Ã£o Superior na PÃ³s-GraduaÃ§Ã£o da UFSCar abre inscriÃ§Ã£o para pesquisador de pÃ³s-doutorado

UFSCar -

Até o dia 25 de março, o Programa de Extensão da Educação Superior na Pós-Graduação (ProExt-PG) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para a seleção de pesquisadores de pós-doutorado, que atuará no projeto intitulado "Pós-graduação e sociedade: fortalecendo a interação dialógica pela extensão universitária".

Podem se candidatar pessoas com título de doutorado em qualquer área de conhecimento, com experiência em gestão e execução de projetos; habilidades para trabalhar com equipes multidisciplinares, de escrita e de comunicação; e familiaridade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O processo seletivo será dividido em duas etapas. A primeira consiste na análise documental dos candidatos, feita a partir do formulário de inscrição online . Os selecionados serão convocados para a segunda etapa, que consiste em uma entrevista virtual entre os dias 9 e 11 de abril.

Mais informações sobre as atividades a serem desenvolvidas, os requisitos e as etapas do processo de seleção estão disponíveis no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) da UFSCar .

