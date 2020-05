Programa de aprendizagem colaborativa remota de idiomas da UFSCar recebe inscrições

Crédito: Divulgação

O programa Tandem-UFSCar, promovido pelo Instituto de Línguas (IL) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), recebe inscrições para participação em atividade de aprendizagem colaborativa de idiomas em formato remoto. A iniciativa, intitulada #Quarentandem, é totalmente gratuita e consiste na parceria de dois ou mais estudantes de línguas e culturas distintas, que se reúnem semanalmente, em seu tempo livre - e, diante da pandemia de Covid-19, agora de maneira virtual -, para interagirem em ambas as línguas. A finalidade é aprimorar seus conhecimentos em idiomas distintos, principalmente na prática da conversação.

Podem se inscrever brasileiros e estrangeiros, sejam membros ou não da comunidade UFSCar. As inscrições, de fluxo contínuo, devem ser feitas por meio de preenchimento de formulários específicos, para estrangeiros (https://bit.ly/tandemestrangeiros) e para brasileiros (https://bit.ly/tandembrasileiros). Mais informações sobre o Tandem-UFSCar podem ser obtidas no site do IL, em www.institutodelinguas.ufscar.br/pt-br/rede-colaborativa/tandem-1.

