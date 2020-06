Programa da CAPES oferece bolsa para alunos de licenciatura e professores da educação básica

Crédito: Divulgação

Os alunos da USP em São Carlos dos cursos de Licenciatura em Matemática e de Licenciatura em Ciências Exatas podem se inscrever no Programa Institucional de Bolsa de Residência Pedago?gica (RP) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A oportunidade também é oferecida a professores de escolas públicas de São Carlos, habilitadas pelo Programa, que queiram atuar como supervisores dos estudantes.

As inscrições para alunos e professores estão abertas até 5 de julho. Para se inscrever, os estudantes do campus da USP, em São Carlos, devem estar na segunda metade do curso. As 16 vagas do Programa serão distribuídas do seguinte modo: quatro para alunos do curso de Licenciatura em Matemática e 12 para quem está no curso de Licenciatura em Ciências Exatas (Matemática, Ciências e Física). O Programa disponibiliza aos estudantes uma bolsa mensal no valor de R$ 400 durante o período de vigência da residência pedagógica, que pode variar de seis a 18 meses.

O processo de seleção dos graduandos será baseado em análise dos documentos enviados e entrevista. Vale destacar que os alunos inscritos e não selecionados formarão cadastro de reserva para preenchimento de possíveis vagas advindas do desligamento e desistência de discentes ou da ampliação do Programa.

Já para se tornar um professor supervisor, é necessário possuir licenciatura em Matemática, Ciências Exatas, Física ou Ciências, além de ter experiência de, no mínimo, dois anos no magistério na educação básica e estar lecionando em uma das escolas habilitadas no Programa. Para saber se sua escola está habilitada, consulte a Diretoria de Ensino de São Carlos.

No caso dos professores supervisores, o valor mensal da bolsa é de R$ 765, e o processo de seleção também inclui análise de documentos e entrevista. São oferecidas duas vagas: uma para professores de matemática e outra para os de ciências ou física.

Tanto professores quanto alunos interessados no Programa podem se cadastrar por meio do preenchimento dos formulários disponíveis nos editais, que devem ser enviados em pdf para os e-mails listados nos respectivos documentos.

Sobre o RP – O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de licenciatura. Com isso, o licenciando, na segunda metade do seu curso, inicia sua imersão na escola de educação básica.

