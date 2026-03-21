O Programa Casa Paulista entregou, nesta sexta-feira (20/03), 46 apartamentos do Residencial Smart São Carlos, no município de São Carlos, na Região Administrativa Central. As moradias foram subsidiadas pelo Governo do Estado, que destinou R$ 506 mil na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI) para reduzir o valor financiado. A cerimônia, realizada na sede do empreendimento, na Rua Rio Araguaia, nº 1.066, Jockey Club A, contou com a presença do assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), Rômulo Rippa.

Durante a entrega, o assessor Rômulo Rippa destacou o alcance social da política habitacional. "Hoje é um dia de festa em São Carlos. Estamos falando da realização do sonho da casa própria, uma conquista de dignidade, liberdade e emancipação social. O programa tem permitido que famílias que não conseguiriam acessar o financiamento avancem e conquistem sua moradia", afirmou.

A modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI) do Programa Casa Paulista concede subsídios a famílias com renda mensal de até três salários mínimos para a aquisição da casa própria em empreendimentos aprovados pela SDUH, no âmbito dos financiamentos Caixa-FGTS. Os subsídios, que variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme a localização do imóvel, podem ser combinados com benefícios federais e com o uso do FGTS, reduzindo o valor das prestações e facilitando o acesso à moradia digna.

A emoção marcou o momento vivido por Jairine, de 24 anos, e Luiz Gustavo, de 21. Juntos há dez meses, o casal já planejava dar esse passo importante na vida. "Sempre foi nosso sonho ter o nosso apartamento, morar junto e construir uma família. O subsídio fez toda a diferença, ajudou na entrada e deixou a parcela mais leve. Agora a gente começa uma nova etapa", contou Luiz Gustavo.

A mesma sensação de conquista é compartilhada por Lucas, de 25 anos, vendedor, que vê na nova casa o início de uma vida a dois com a noiva. "É uma emoção muito grande. No começo a gente tem dúvidas, mas o processo foi mais tranquilo do que imaginava. O Casa Paulista foi essencial, porque sem essa ajuda a gente não conseguiria dar a entrada", afirmou.

Com apenas 19 anos, Andrei Eduardo Geraldo também comemorava a oportunidade de mudar de vida. Conferente de mercadorias, ele buscava um imóvel há mais de um ano, mas enfrentava dificuldades nas condições de financiamento. "Eu já vinha procurando há um tempo, mas não conseguia pelas condições. O programa ajudou bastante, tanto na entrada quanto na parcela. Agora é um novo começo, com mais segurança e muitos planos pela frente", disse.

A entrega em São Carlos reforça o compromisso do Governo do Estado com a ampliação do acesso à moradia digna, por meio de políticas públicas que impactam diretamente a vida da população e promovem mais qualidade de vida nos municípios paulistas.

Desde o início da atual gestão, o Casa Paulista já entregou 46,4 mil moradias na modalidade CCI, com aporte de R$ 568,5 milhões e impacto estimado de R$ 24,6 bilhões na economia. Outros 57 mil imóveis seguem em produção, com investimento estadual de R$ 724,5 milhões.

Sobre o empreendimento

O Residencial Smart São Carlos conta com apartamentos de 41 m² de área privativa, distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio oferece área de lazer com piscina de adulto e infantil, playground, academia ao ar livre, praça de jogos, espaço gourmet, quiosque com churrasqueira, espaço área para piquenique, pomar, horta, espaço pet e bicicletário.



O empreendimento foi construído pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal. Pela modalidade CCI, as famílias beneficiadas receberam subsídios estaduais de R$ 11 mil para a compra do primeiro imóvel diretamente com a construtora.

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