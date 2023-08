Profissionais de enfermagem recebem capacitação sobre vacinação

Capacitação será feita mensalmente com encontros teóricos e práticos - Crédito: Divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde está realizando a "Capacitação em normas e procedimentos para a Vacinação". O curso foi realizado nesta terça-feira (8/8) e acontece também nos dias 9, 22 e 23 de agosto no prédio da Vigilância Epidemiológica e tem como público alvo profissionais de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem).

Denise Martins, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, explica que a Secretaria Municipal de Saúde identificou a necessidade de capacitar todos os profissionais de enfermagem que estão ou não ligados diretamente a sala de vacinação, para atualização e ao mesmo tempo levar o conhecimento aos novos servidores que passaram a trabalhar na rede para que eles saibam administrar vacinas de forma segura, eficaz e adequada.

A capacitação será feita mensalmente com encontros teóricos e práticos e abordará temas como rede de frio, imunização, sistemas de informação, eventos adversos de vacina, entre outras orientações.

“Além de possibilitar o conhecimento aos nossos profissionais de enfermagem, a meta da capacitação é também de oferecer uma vacina segura para a população e consequentemente realizar controle das doenças através da imunização, visando ampliar a cobertura vacinal”, ressaltou Denise Martins.

Sobre a administração e dúvidas da população sobre vacinas, a diretora explicou que é importante observar o calendário de vacinação para manter as vacinas tanto das crianças como dos adultos e idosos atualizadas. “Muitas pessoas desconhecem ou não lembram se tomoram alguma vacina como de febre amarela, do tétano, porém o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, vem oferecendo sistemas de informação que possibilitam o registro dessas vacinas e mesmo que o cidadão tenha perdido o seu documento em papel, ele pode ir até uma unidade de saúde e resgatar. A Prefeitura de São Carlos implantou o prontuário eletrônico do cidadão em todas as unidades de saúde e as vacinas são inseridas nesse prontuário do usuário, permitindo acesso para saber exatamente qual vacina tomou, em qual data e se precisa ou não fazer o reforço”, finalizou Denise Martins.

