Profissionais de cooperativas participam de capacitação até setembro na Embrapa São Carlos

Participantes da capacitação visitam propriedade em Pirassununga - Crédito: Claudia De Mori

Técnicos de cooperativas vinculados à Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) participam de capacitação continuada sobre produção intensiva de leite na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos. Até setembro, cerca de 20 profissionais ligados ao sistema cooperativista de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Mato Grosso serão qualificados de maneira participativa, aliando teoria e prática às realidades regionais. “Buscamos uma prática profissional sólida a partir da vivência e construção conjunta de conhecimento”, destaca o chefe de Transferência de Tecnologia, André Novo, da Embrapa. Segundo ele, o objetivo dessas ações de capacitação é promover o desenvolvimento da pecuária leiteira brasileira, contribuindo para tornar as propriedades sustentáveis e mais rentáveis.

As aulas sobre bovinocultura intensiva de leite foram divididas em sete módulos. No primeiro, que terminou sexta-feira, 13, além da teoria, os participantes conheceram uma propriedade em Pirassununga, do programa Balde Cheio, que iniciou o processo de intensificação de seu sistema de produção.

De acordo com Fernando Ferreira Pinheiro, da OCB, os técnicos que estão em capacitação vão levar informações e assistência aos produtores rurais, viabilizando o aumento da produtividade leiteira nas propriedades atendidas. “Queremos, com isso, difundir as tecnologias e as pesquisas desenvolvidas. Além disso, trazemos os desafios de quem está na ponta para a Embrapa”, conta Pinheiro.

O segundo módulo ocorre de 14 a 16 de abril na Embrapa Pecuária Sudeste.

CAPACITAÇÕES

A Embrapa Pecuária Sudeste tem programas de capacitação continuada em produção de leite (Balde Cheio), sistemas de integração (ILP e ILPF) e produção de gado de corte (Bifequali TT). Os treinamentos contribuem para a formação de uma efetiva rede profissional e construção de conhecimento conjunto. Mais informações na página da Embrapa Pecuária Sudeste.

