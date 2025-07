Profissionais da saúde recebem certificação em Libras

Profissionais da saúde de São Carlos receberam, na última quinta-feira (24/07), os certificados de conclusão do primeiro módulo do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), voltado à qualificação para o atendimento a pessoas surdas, especialmente em situações de urgência e emergência. A capacitação foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, em parceria com o SENAC São Carlos e a Associação dos Surdos do município.



A formação contemplou servidores do SAMU, das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), com o objetivo de ampliar a acessibilidade e humanizar os serviços prestados. Para o secretário Rafael de Almeida, a iniciativa representa um avanço importante na política de inclusão da cidade. “Essa formação surgiu da necessidade real de acessibilidade nos serviços públicos.

Nosso compromisso é garantir que a comunidade surda seja atendida com dignidade”, afirmou.



O curso teve início em maio deste ano, com aula inaugural acompanhada pelo prefeito Netto Donato.

Segundo o secretário, a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde foi essencial para concretizar o projeto.



A gerente do SENAC São Carlos, Fábia Maria Silva Lins dos Santos, destacou o alinhamento da iniciativa com os valores da instituição. “A inclusão e a diversidade fazem parte do nosso compromisso.

Estamos muito felizes em contribuir com a capacitação de profissionais da saúde para esse atendimento tão necessário.”

Para Elaine Cristina dos Santos de Paula, supervisora da UPA Santa Felícia, o curso representa um marco. “É a primeira turma com foco específico na saúde. Estamos mais preparados para acolher a comunidade surda com a atenção que ela merece”.



A diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, Daniele Robles Antoneli, também reforçou o impacto positivo da ação. “O atendimento humanizado passa pela escuta e pela comunicação. Ter profissionais que falam Libras é um grande passo para melhorar a assistência e garantir equidade no cuidado”.



A expectativa da Prefeitura é ampliar o projeto e oferecer novos módulos de capacitação nos próximos meses.

