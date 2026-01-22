Profissionais da saúde participam de treinamento contra a dengue em São Carlos

Cerca de 50 profissionais da saúde participaram, na tarde desta quinta-feira (22/01), de uma capacitação realizada no auditório do Paço Municipal de São Carlos. O encontro reuniu enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Unidades de Saúde da Família (USFs), com o objetivo de preparar a rede municipal para o enfrentamento da dengue em 2026.

A supervisora da Vigilância Epidemiológica, Kelen Cristina Lourenço de Vincenzi, explicou que o treinamento é uma atualização necessária diante do cenário atual da doença.

“Qualquer situação climática pode influenciar no aumento de casos. Estamos estudando a evolução da dengue no município e trazendo o cenário epidemiológico do ano anterior, com todas as dificuldades que tivemos, para melhorar o desenvolvimento das ações em São Carlos”, afirmou.

Kelen destacou ainda que os ciclos da dengue são dinâmicos e exigem atenção constante dos profissionais de saúde.

“Os casos das arboviroses mudam de um ano para o outro. É preciso observar a circulação viral, os fatores climáticos e as atividades realizadas no município. O objetivo da capacitação é alertar os profissionais de saúde. A prevenção sempre é o melhor remédio. Hoje temos a vacina disponível na rede SUS para a população de 10 a 14 anos, que em breve estará em toda a rede pública, mas o cuidado com as casas continua sendo a principal forma de prevenção”, ressaltou.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, reforçou a importância da iniciativa para o início do ano.

“Estamos capacitando aproximadamente cinquenta profissionais para que iniciem o ano preparados para enfrentar a dengue, que é um desafio não só para São Carlos, mas para todo o Brasil. É fundamental que os profissionais estejam atualizados quanto à assistência e ao acolhimento dos pacientes que chegam às unidades com sintomas da doença”, explicou.

Denise alertou ainda para a circulação de novos sorotipos no município.

“No ano passado já tivemos o sorotipo dengue 3 em São Carlos e há tendência de que continue em 2026. Tivemos um ano epidêmico em 2025 e precisamos estar cada vez mais preparados para o cenário que temos pela frente. Temperaturas altas e chuvas intensas favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti”, afirmou.

Ela também ressaltou a responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população no combate à doença.

“Estudos mostram que 80% dos criadouros de água parada estão dentro das residências. Desde o dia 5 de janeiro nossos agentes estão em campo e, todos os dias, recolhem um caminhão cheio de materiais inservíveis das casas. É essencial que cada morador faça a sua parte para evitar a propagação da doença”, concluiu.

As capacitações continuam nesta sexta-feira (23/01). A Oficina de Atualização em Arboviroses é promovida pelo Departamento Regional de Saúde (DRS-III) de Araraquara e será realizada a partir das 13h, no auditório do Paço Municipal. A atividade é direcionada a médicos da Região Coração, que engloba os municípios de Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira e São Carlos.

