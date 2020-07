Profissionais da beleza protestam e querem reabertura dos salões

Crédito: Maycon Maximino

Aproximadamente 50 pessoas, todas ligadas a área de estética de São Carlos (barbeiros, cabeleireiros, manicures, salões de beleza) protestaram na manhã desta segunda-feira, 13, exigindo, após quatro meses de inatividade, devido a pandemia da Covid-19, a reabertura dos estabelecimentos comerciais.

Os manifestantes se concentraram no Mercadão e seguiram pela rua Episcopal até a Prefeitura Municipal onde fizeram o ato, acusando as decisões sobre o isolamento, como “politicagem”.

“A abertura do comércio pode. Mas nossos salões não, pois dizem que há o perigo da propagação do Sars-Cov-2. Mas nós obedecemos todos os protocolos de segurança e precisamos trabalhar. É o sustento das nossas famílias. Temos que comprar comida e pagar nossas contas”, disse um barbeiro que pediu para não se identificar”.

Irritado, um companheiro ao lado disse que o Governo do Estado autoriza o retorno do Campeonato Paulista (acontece no dia 22 de julho), onde aproximadamente 100 pessoas estarão nos estádios. “Eles vão se tocar e ali não existe o risco da disseminação do vírus. Nós que iremos trabalhar com horário marcado e uma pessoa por vez é sinal de perigo?”, desabafou.

