Professores realizam manifesto contra fechamento de sala de aula e exoneração de professores aposentados

O ano pandêmico de 2020 termina com polêmica na Secretaria de Educação, com professores realizando manifesto na tarde desta quinta-feira, 3, que saiu da Vila Prado e terminou na sede da entidade, no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua 13 de Maio, no centro de São Carlos.

Professores ouvidos pelo portal o motivo do protesto seria contra o fechamento unilateral de 49 salas de aulas de várias Cemeis, pelo direito do aumento salarial dos PIII se as aulas forem aumentadas e ainda pela exoneração dos professores aposentados.

“Queremos respeito e diálogo”, disse um professor que pediu para não ser identificado, temendo retaliação. Eles afirmaram ainda que o buzinaço que reuniu aproximadamente 200 veículos é a primeira ação dos professores de São Carlos contra possíveis atitudes consideradas absurdas por dirigentes da Educação. “Estamos em luto”, disse outra professora.

