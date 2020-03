Professores “P3” receberão pagamento até 20 de março

Crédito: Divulgação

Após reunião realizada nesta quarta-feira (11/03), no Paço Municipal, com a participação do prefeito Airton Garcia, a secretária Helena Antunes, de Gestão de Pessoas e de Educação, Nino Mengatti e de Fazenda, Mário Antunes. Na pauta da reunião os processos de aditamento dos professores “P3”.

De acordo com a Secretaria de Gestão de Pessoas todos os processos já foram analisados e os profissionais começam ser chamados já nesta quinta-feira (12/03) e os pagamentos efetuados, no máximo, até o dia 20 de março.

De acordo com a secretária Helena Antunes a sua pasta fez o levantamento dos processos e 118 professores serão chamados a partir desta quinta para assinatura do termo de aditamento e viabilização imediata do pagamento.

Outros 16 processos continuam em análise.

