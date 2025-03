Professores ligados ao IFSC/USP participam de formação em Física do “Programa Vem Saber” em Jaú

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Jaú recebeu, no último dia 19 de março, uma importante iniciativa de qualificação para professores do ensino médio da região. A formação foi conduzida pelos professores Antonio Carlos Hernandes e Herbert Alexandre João, do “Programa Vem Saber”, ligado ao Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP). O evento reuniu 43 educadores que lecionam disciplinas da área de Ciências da Natureza em 12 cidades atendidas pela Diretoria de Ensino de Jaú.

A capacitação combinou teoria e prática, abordando estratégias para tornar o ensino de Física mais dinâmico e envolvente. Além de discussões sobre metodologias ativas, os participantes vivenciaram experimentos em temas como termodinâmica, circuitos elétricos, óptica, luz e laser e acústica. A iniciativa ofereceu subsídios aos professores sobre o acesso ao ensino superior e a permanência estudantil, com foco especial nos estudantes interessados em ingressar na USP.

