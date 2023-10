Professores e alunos municipais realizam visitas pedagógicas em São Paulo

As saídas pedagógicas foram solicitadas pelos professores e conselhos de escola - Crédito: Divulgação

Com o objetivo de ampliar o repertório cultural dos professores e consequentemente promover a melhoria da parte pedagógica e a socialização com os alunos, a Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio da Seção de Projetos Especiais, realizou quatro saídas pedagógicas no mês de setembro.

De acordo com Juliana Tessarin, chefe da Seção de Projetos Especiais da SME, além das ações do projeto São Carlos de Braços Abertos, foram realizadas atividades antirracistas no Centro Afro, reunindo a fase 6 de todos os alunos da educação infantil. As saídas pedagógicas foram solicitadas pelos professores e conselhos de escola.

No dia 12 de setembro a visita teve como destino à capital paulista, os professores do projeto de educação física adaptada solicitaram e a SME organizou e providenciou, via Seção de Projetos Especiais, a vista tanto dos alunos que participam da Educação Física Adaptada, quanto dos alunos da Rede Municipal de Ensino que foram conhecer o Museu do Futebol em São Paulo.

No dia 16 de setembro, via Conselho das Escolas Dionísio da Silva e José de Brito, unidades escolares do distrito de Santa Eudóxia, foi feita visita à capital paulista, passeio para conhecer o Masp, Expo Brasil e o Museu Catavento.

No dia 22 de setembro, professores e alunos da Emeb Dalila Galli, através da professora Andreia, que ganhou convites da Ultragás, patrocinador da Expoflora, os alunos dos nonos anos foram até Holambra com transporte oferecido pela SME.

Já no dia 23 de setembro, os professores dos Cemei’s Monsenhor Alcindo Siqueira e Juliana Peres, foram ao Museu Cândido Portinari em Brodosqui.

“Tem outras parcerias acontecendo com o IFSP no hangar onde ficam os aviões e estamos levando algumas turmas. Vamos ampliar essa parceria e outras solicitações que vão acontecer agora neste mês de outubro”, finalizou Tessarin.

Leia Também