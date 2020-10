Professores e alunos do IFSP São Carlos são premiados como melhores trabalhos no V EnICT

Crédito: Divulgação

Nos dias 22 e 23 de outubro, em Araraquara, aconteceu o V Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica – EnICT. Foram premiados os melhores artigos em quatro eixos temáticos: Informática; Indústrias; Matemática e Educação Matemática; Linguagens, Ciências Humanas e da Natureza.

Dois artigos do IFSP São Carlos foram premiados como melhores trabalhos.

A pesquisa "Reflexões sobre a escolaridade e inserção de pessoas transgênero no mercado de trabalho", desenvolvida pela a aluna Franklin Lima Santos, a Fran Lima, aluna do terceiro período do curso de Tecnologia em Processos Gerencias do IFSP São Carlos, e orientada pela professora Rita de Cássia Arruda Fajardo, foi premiada como melhor artigo na categoria Linguagens, Ciências Humanas e da Natureza.

O objetivo do estudo desenvolvido por Fran Lima foi identificar quais as influências da escolaridade na inserção de pessoas transgêneros no mercado de trabalho. Fran entrevistou pessoas em idade laboral e os resultados apontaram para dificuldades dessas pessoas em ambientes educacionais formais e uma posterior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. O artigo possibilitou reflexões sobre a necessidade de políticas públicas integradas e de mudanças nas organizações no sentido de garantir o direito ao trabalho de pessoas transgêneros.

A outra pesquisa, intitulada "Análise da Segurança do Trabalho em Empresas de Pequeno Porte", foi premiada como melhor artigo na categoria "Indústria". O trabalho foi desenvolvido pela aluna Renata de Oliveira Veltrone, do 2° módulo do curso de Técnico em Qualidade do IFSP de São Carlos, e foi orientado pela professora Tatiane Fernandes Zambrano.

Renata analisou a segurança do trabalho em duas empresas de pequeno porte, localizadas na cidade de São Carlos-SP. Uma das empresas trabalha com a injeção de peças, tendo como seus principais produtos utensílios para o lar (pratos, copos, etc.). A outra empresa é uma construtora e sua principal atividade é a construção de prédios e casas. Para cada processo, foi realizado um levantamento dos riscos ocupacionais e das normas regulamentadoras aplicáveis. Após a análise das condições de trabalho, como resultado desta pesquisa, chegou-se à conclusão de que as empresas cumprem algumas normas regulamentadoras; porém, é necessário melhorar a gestão, implementando rotinas de treinamento e controle de registros.

As duas pesquisas são financiadas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (PIBIFSP).

O IFSP São Carlos tem como objetivo, além do Ensino através de seus diversos cursos, desde o Ensino Médio até a Pós-Graduação, produzir conhecimentos e levar para toda sociedade.

