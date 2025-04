Professores do Sesi voltam às aulas e negociação será retomada na Justiça do Trabalho

Sesi 407 - Crédito: Google Maps

Após dois de greve, professores do Sesi no Estado de São Paulo decidiram voltar às aulas nesta quarta-feira, 2 de abril, e retomar a negociação salarial em reuniões no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Eles mantiveram o estado de greve e a mobilização estadual da categoria.

A decisão foi tomada na noite de terça, 1º de abril, em assembleia com cerca de 800 participantes representando as diversas regiões dos sindicatos integrantes da Fepesp (Federação dos Professores do Estado de São Paulo).

Na assembleia, os docentes acataram a sugestão da juíza do TRT, Luciana Bezerra de Oliveira, de uma “cláusula de paz” apresentada durante a audiência no final da tarde da terça-feira. A primeira reunião de negociação mediada pela Tribunal será nesta quarta-feira, às 16 horas.

“Não adianta falar em qualidade de ensino sem valorizar o professor. O movimento mostrou força e fez o Sesi reconhecer a greve, o que pode conquistar o respeito e a valorização que queremos,” declarou Celso Napolitano, presidente do SinproSP e da Fepesp.

No Estado de São Paulo, são pelo menos 4 mil professsoras e professores com data-base em 1º de março. Na pauta da campanha salarial, Fepesp e sindicatos pedem aumento salarial com ganho real de 2,5%, o que vem sendo negado pelos representantes patronais.



