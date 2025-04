Professores do Sesi decidem manter greve em assembleia estadual

Compartilhar no facebook

Sesi 407 - Crédito: Google Maps

Foram 790 participantes na assembleia, mais uma vez um número significativo de professores, que avaliaram positivamente as ações e a repercussão da mobilização estadual em toda a base da Fepesp (Federação dos Professores do Estado de São Paulo).

“Parabéns, professoras e professores! Estamos mostrando ao Sesi que professor não se verga e exige respeito, quer ser valorizado. Esta é a verdadeira aula de civismo que vocês estão dando para os alunos”, declarou Celso Napolitano, presidente do SinproSP e da Fepesp.

Diretores do SinproSP e demais sindicatos destacaram os obstáculos colocados pelo Sesi, desde 28/03, para desmobilizar a movimento grevista. As ações patronais – como as de comunicação – foram corroboradas e detalhadas pelos depoimentos dos professores na assembleia.

Mobilização – “Gestor do Sesi não é Papai Noel. Todo ganho da categoria é fruto de luta constante de professoras e professores. Estamos à disposição da categoria e juntos com cada professor do Sesi,” reforçou Napolitano.

A campanha salarial da categoria pede valorização dos docentes e reajuste salarial com ganho real de acordo com a demanda de trabalho nas escolas da rede. A gestão do Sesi oferece 0,33% de aumento acima da inflação, mas a categoria propôs 2,5%.

Em todo o Estado de São Paulo, são pelo menos 4 mil professores nas escolas do Sesi. Os sindicatos da Fepesp representam pelo menos 80% desse contingente, que têm data-base em 1º de março.

A categoria volta a se reuniir em assembleia em 1/04, às 18 horas, novamente com a mobilização estadual do SinproSP e demais sindicatos da Fepesp.

