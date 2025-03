Professores do Sesi confirmam greve para 31 de marÃ§o em todo o Estado de SÃ£o Paulo

Sesi 407 - Crédito: Google Maps

A decisão desta quinta-feira reforça a paralisação – já definida em 22/03 – diante do posicionamento, reiterado, da gestão do Sesi em recusar as reivindicações eleitas pelos trabalhadores. Para o reajuste salarial, os patrões oferecem somente 0,33% de aumento real, além de bloquear outros avanços econômicos e nas condições de trabalho.

“Professores e sindicatos estão empenhados na campanha para avançar nos ganhos e direitos para a categoria. E, a partir do dia 31, os diretores sindicais estarão na porta das escolas do Sesi, para orientar e ajudar a mobilizar ainda mais a categoria para essa batalha,” destaca Celso Napolitano, presidente da Fepesp (Federação dos Professores do Estado de SP) e do SinproSP.

A assembleia estadual mobilizou os 26 sindicatos integrantes da Fepesp, que coordena a campanha salarial 2025. No Estado de SP, são cerca de 4 mil docentes em todas as escolas do Sesi. A data-base da categoria é 1.º de março.

A assembleia de 27/03 superou o número de participantes da mobilização anterior, realizada no sábado (22/03), o que mostra a união dos profissionais na campanha salarial. A maioria dos professores, na assembleia, também autorizou a instauração de dissídio coletivo em decorrência da greve.

A campanha salarial começou a ser preparada em 2024 e as conversas já se iniciaram em dezembro desse ano, por iniciativa dos sindicatos. Até o momento, houve 11 reuniões para negociar as reivindicações dos professores.

