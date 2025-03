Professores do IFSP SÃ£o Carlos dÃ£o dicas de como superar dÃºvidas e estudar MatemÃ¡tica

Crédito: Freepik

Uma das maiores dificuldades dos alunos, do Ensino Fundamental até o Ensino Superior, é o modo de como organizar e realizar os estudos da Matemática. Sabemos que um bom estudo é aquele realizado diariamente e não na véspera das provas, em um ambiente iluminado e arejado, com os materiais organizados e com bastante determinação e persistência. Não é de um dia para o outro que as dificuldades serão resolvidas. Pensando nesta realidade, os professores do campus São Carlos trazem dicas valiosas.

A professora Andreia Raquel Simoni Saldanha afirma que para estudar Matemática de forma eficaz, é fundamental, primeiramente, criar um ambiente de estudo adequado, um espaço tranquilo e silencioso onde você se sinta à vontade. Estabeleça uma rotina consistente, reservando um horário específico para estudar todos os dias, mesmo que seja por apenas 30 minutos. Certifique-se de dominar os conceitos básicos antes de avançar para tópicos mais complexos. Utilize diversos recursos, como gráficos, diagramas, mapas mentais, aplicativos e vídeos, para reforçar os conceitos. A prática constante é essencial: faça muitos exercícios para solidificar o aprendizado. Não tenha receio de buscar ajuda de professores, colegas ou monitores quando necessário, pois a Matemática exige prática e paciência. Participar de competições e olimpíadas de Matemática, além de ser desafiador, é uma excelente maneira de aprimorar suas habilidades de resolução de problemas e desenvolver o pensamento crítico.

Já a professora Ana Augusta Mendonça de Oliveira explica que superar dificuldades nos estudos de disciplinas de ciências exatas pode ser desafiador, mas com as estratégias adequadas, o aprendizado se torna mais produtivo e agradável. O segredo é começar pelo básico. Compreenda os conceitos fundamentais antes de prosseguir para tópicos mais complexos. Mantenha uma rotina de estudos, resolva exercícios variados e identifique suas dificuldades. Outra dica útil é estudar ativamente, explicando o conteúdo em voz alta ou ensinando a um colega. Além disso, mapas mentais, resumos e vídeos educativos tornam o estudo mais dinâmico. Por fim, mantenha uma rotina de estudos organizada e evite distrações. Se um tema parecer difícil, mude a abordagem: consulte outras fontes de informação, peça ajuda a um professor ou estude em grupo. Com persistência e boas estratégias, é possível superar desafios e alcançar um bom desempenho nos estudos. A professora indica o Khan Academy que é um site e aplicativo com aulas, jogos, exercícios.

Por sua vez, o professor Jose Luciano Santinho Lima, dá as seguintes dicas: Pra você que está a fim de estudar a Matemática de forma diferente e mais interativa, acesse o site https://www.geogebra.org/ ou baixe o aplicativo em seu celular. Você terá acesso a diversas atividades práticas, como gráficos das mais variadas funções. Poderá estudar: Aritmética, Álgebra, Trigonometria, Geometria plana ou espacial (desde de conceitos de ângulos, retas e planos até simetria, congruência e sólidos geométricos) e até Cálculo avançado. Já pensou em aprender soma e subtração de frações por meio de figuras, que se alteram de acordo com as frações que você mesmo define? Bora lá!

Leia Também