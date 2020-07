Professores da USP São Carlos e UFSCar juntos em Feira Virtual de Ciência e Tecnologia

Crédito: Divulgação

Será lançada nesta terça-feira, 7, a "Feira Virtual de Ciência e Tecnologia da USP/DE 2020", uma iniciativa promovida pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF-IFSC/USP) e pela Diretoria de Ensino - Região de São Carlos. A divulgação será feita por meio de videoconferência, coordenada pelas professoras Marília Faustino (DE) e Wilma Barrionuevo (CEPOF), tendo contado com a participação de 186 professores da Rede Estadual de Ensino. Os coordenadores gerais do evento foram os docentes e pesquisadores Profs. Vanderlei Bagnato, Euclydes Marega Jr. e Sebastião Pratavieira , todos do CEPOF-IFSC/USP), e a Dirigente de Ensino, Profª Debora G. Costa Blanco.

Durante os próximos meses, os Clubes de Ciências formados pelas escolas produzirão uma breve monografia e um vídeo, com o tema "As Invenções que Mudaram o Mundo". A Feira Virtual ocorrerá em outubro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A Coordenadora de Difusão Científica do CEPOF, Profa. Wilma Barrionuevo, atenderá todas as Escolas e Clubes de Ciências por meio de videoconferências, auxiliando todos os participantes a fazerem suas monografias e vídeos, os quais serão julgados pela Comissão de Professores e Pesquisadores do CEPOF-IFSC/USP, coordenada pelos Profs, Euclydes Marega Jr e Sebastião Pratavieira.

AÇÕES DE DIFUSÃO DE CIÊNCIAS COM AS ESCOLAS EM CONTEXTO DE PANDEMIA

No atual contexto de isolamento social, em situação de pandemia, outras ações importantes têm sido desenvolvidas junto às escolas, em parceria com membros da EduSCar. Dentre essas iniciativas, destaca-se o acompanhamento da adaptação pedagógica da EMEB Ulysses Ferreira Picollo, coordenado pela Profa. Yuriko Baldin (UFSCar). Outra ação relevante com esta escolar é a implementação do Projeto LEON, de alfabetização online, coordenado pela Profa Deisy Souza, do INCT ECCE, da UFSCar, que consiste em alfabetizar virtualmente alunos do Ensino Fundamental. Na última semana, nove famílias se interessaram e o desafio agora será iniciar os trabalhos visando assessorar os pais no monitoramento das crianças, para que entrem rotineiramente no programa de ensino e realizem as tarefas previstas. O engajamento será monitorado remotamente e os monitores procurarão fornecer apoio, também remoto, aos pais ou aos próprios alunos.

Já na E.E. Profa. Maria Ramos, professores da EduScar estão desenvolvendo 3 atividades importantes: (1) oferecimento do Curso de Aperfeiçoamento em “Habilidades Sociais na Escola Mediadas pelo Professor”, oferecido pela Prof. Zilda Del Prette, da UFSCar, o qual tem tido ampla participação dos professores; (2) Planejamento para criação, apropriação e preservação de espaços da escola, com engajamento dos estudantes, em projeto coordenado pelo Prof. David Sperling (NEC-IAU-USP); (3) inclusão de 20 residentes de Licenciatura em Ciências Exatas da USP, em projeto coordenado pelas professoras da USP Nelma Bossolan, Renata Meneghetti e Edna Zuffi.

Outro destaque que leva benefícios a todas as escolas, é o conjunto de vídeos educacionais produzidos pelo CDMF e pelo CEPOF, todos eles exibidos através da internet e também pelo Canal 10, gerenciado pelo CEPOF. De modo complementar, o CEPOF tem produzido aulas e desafios científicos para o Ensino Básico e Médio e para a Graduação do IFSC, as quais são exibidas ao vivo e disponibilizadas pela TV e internet. Parte desse conteúdo está sendo igualmente exibido no site do MCTIC e disponibilizado para todo País.

Link disponibilizado no Programa Ciência em Casa, na página do MCTIC (https://www.youtube.com/user/SiteCepof/search?query=Dicas+de+Ci%C3%AAncia).

A EduSCar consiste em um Grupo formado pelos coordenadores dos CEPIDs/Fapesp, INCTs e CPE/Fapesp; nominalmente, os Profs. Edgar Zanotto (idealizador da EduSCar); Glaucius Oliva, Vanderlei Bagnato, Elson Longo, Jose Alberto Cuminato, Deisy das Graças e Arlene Correa; além da Profa. Debora Gonzalez C. Blanco – Dirigente da Diretoria de Ensino – Regional de São Carlos e do Secretário Municipal de Educação Orlando (Nino) Menegati. A coordenadora executiva da EduSCar é a Dra. Wilma R. Barrionuevo.

Além dos coordenadores, vários professores da USP e UFSCar participam desta importante iniciativa. Destacam-se nas ações com as escolas os Profs. Sergio Mattos (Lasca -DHb – UFSCar), Paulo Cesar Camargo (DF/UFSCar), Adilson Oliveira (DM/UFSCar), Jorge Oishi (DES/UFSCar), Leila Beltramini (CIBFAR/USP) e Ana Cândida Rodrigues (CERTEV/UFSCar). (Rui Sintra - IFSC/USP).

