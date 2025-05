Professores da rede pública podem aprender programação e ciência de dados em curso gratuito online

A formação é totalmente online e gratuita, com 40 horas de duração distribuídas em uma trilha composta por três módulos - Crédito: Envato

Com o avanço das tecnologias digitais e a reformulação das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cresce a demanda por formação docente em áreas como programação e pensamento computacional. Atenta a esse cenário, a Rede de Ensino Brasileira em Engenharias e Ciências Exatas (Rebeca) está com inscrições abertas para um curso gratuito e online que capacita professores do ensino básico da rede pública de ensino a aplicar conceitos de programação e análise de dados em sala de aula. A iniciativa, intitulada Aprendizado de Programação e Análise de Dados – Nível 1, será realizada de 2 de julho a 2 de outubro, totalmente a distância.

O curso integra as ações da Rebeca, coordenada pela professora Lina Maria Garcés Rodriguez, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. “O curso parte do zero e tem como foco preparar educadores para implementar os conteúdos da BNCC de Computação, por meio da linguagem Python. Durante a trilha formativa, quem participar aprenderá a desenvolver algoritmos, automatizar tarefas e trabalhar com bases de dados em contextos educacionais”, explica a professora Lina.

Serão oferecidas 100 vagas, das quais 50% estão reservadas a professoras que se identificam com o gênero feminino. A carga horária total é de 40 horas, distribuídas entre atividades assíncronas (aulas gravadas) e encontros síncronos quinzenais, voltados à resolução de exercícios e troca de experiências. Para obter o certificado, é preciso cumprir no mínimo 80% da carga horária.

Para se inscrever, basta preencher, até o dia 23 de junho, este formulário: https://icmc.usp.br/e/b8f15. Também é preciso redigir uma mini-biografia, destacando a trajetória educacional e profissional, além da motivação para participar da formação. A seleção levará em conta critérios como diversidade regional, representatividade de gênero e adequação ao perfil do curso.

As aulas serão ministradas pelos docentes Samara Martins Nascimento Gonçalves e Reudismam Rolim de Sousa, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) e Veronica Maria Lima Silva, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com o apoio dos grupos de extensão Mulheres na Ciência da UFERSA e Grupo de Alunas nas Ciências Exatas (Grace) do ICMC.

Sobre a Rebeca

A Rede de Ensino Brasileira em Engenharias e Ciências Exatas (Rebeca) é uma iniciativa nacional que busca conectar e impulsionar projetos voltados à promoção da diversidade e da inclusão nas ciências exatas. A rede surgiu a partir da proposta da professora Lina, que teve o projeto contemplado em uma chamada especial do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Por meio da chamada, ela conquistou R$ 1,27 milhão, que estão sendo empregados em bolsas e iniciativas como este curso, espalhadas por todas as regiões do Brasil pelos próximos três anos.

Leia Também