Professoras do IFSP São Carlos publicam artigo e participam de importante evento internacional sobre Inglês para Aviação

As professoras Daniela Terenzi e Maria Claudia Bontempi Pizzi tiveram o artigo intitulado “A relevância dos conhecimentos linguístico e professional como fatores contribuintes para a tradução técnica na área de (manutenção de) aeronaves” publicado na renomada revista The ESPecialist (B2) em uma edição temática: Aviation English special edition.

A publicação desta edição temática foi viabilizada pela parceria da equipe da revista com integrantes do GEIA (Grupo de Estudos em Inglês Aeronáutico) do ICEA (Instituto do Controle do Espaço Aéreo) e conta com a participação de pesquisadores de várias instituições, como o IFSP (São Carlos), International Civil Aviation English Association (ICAEA), Universidade de Tecnologia de Fujian (FJUT), Universidade de Campinas (UNICAMP), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Universidade de Lancaster (Reino Unido), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), Universidade de Carleton (Canadá), Universidade Aeronáutica de Embry-Riddle (ERAU, Estados Unidos) e outras.

O lançamento da revista acontece em um evento virtual com vídeo dos autores, links para os artigos e espaço para comentários. Participe, prestigie e deixe sua opinião acessando https://geia.icea.gov.br/geia/viiseminariogeia/en-us. Faça seu cadastro no evento, é importante!

