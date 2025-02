Professora emérita do ICMC São Carlos recebe prêmio de liderança matemática em evento nos EUA

Maria Aparecida Soares Ruas ganhou Prêmio Latino-Americano de Liderança Matemática no Mathematical Waves Miami 2025 - Crédito: ICMC São Carlos

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, foi protagonista na 2ª edição do Mathematical Waves Miami (MWM). Na última quarta-feira, 29 de janeiro, a professora emérita Maria Aparecida Soares Ruas, a Cidinha, recebeu o Prêmio Latino-Americano de Liderança Matemática do Instituto de Ciências Matemáticas das Américas (IMSA), vinculado à Universidade de Miami, e organizador da conferência realizada nos Estados Unidos.

O evento homenageou profissionais e pesquisadores expoentes da área de ciências exatas da América Latina e Caribe por suas contribuições nos últimos 12 meses. Durante a conferência, que ocorreu de 27 a 29 de janeiro, representantes das principais sociedades científicas do continente apresentaram palestras dos temas mais atuais envolvendo a matemática e suas aplicações.

No último dia, a organização reservou espaço para a entrega dos prêmios. Docente do ICMC desde 1981, Cidinha não pôde estar presente na cerimônia por compromissos profissionais. Para a professora, ser reconhecida pelo prêmio de liderança matemática entre profissionais da América Latina é uma honra que serve de estímulo para continuar o trabalho diário, proveniente de décadas de esforço e muita pesquisa: “Ao longo dos anos, tive o privilégio de trabalhar com uma incrível rede de pesquisadores, colegas e estudantes na área de Singularidades. Juntos, construímos uma rede de pesquisa vibrante que transcende fronteiras, gênero e etnia, promovendo novas ideias e formando novas gerações de matemáticos”.

Ela revela, ainda, que a conquista não teria sido possível sem a dedicação e contribuições inestimáveis de seus colegas dos grupos de pesquisa em Singularidades do ICMC e da UFSCar, e de seus colaboradores ao redor do mundo. “O mérito deste prêmio é verdadeiramente coletivo”, destacou Cidinha, que recentemente foi eleita membra da Academia Mundial de Ciências (TWAS, sigla em inglês).

Além de Cidinha, o Brasil também recebeu o Prêmio IMSA de Matemático Estabelecido, que foi conquistado por Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Para ele, o reconhecimento que o MWM 2025 trouxe aos pesquisadores do país reforça a importância brasileira dentro do contexto científico no continente. “Hoje, o Brasil ocupa uma posição muito significativa e importante no cenário na matemática das Américas. Somos um dos países que integram o Grupo 5 da União Internacional de Matemática (IMU) e isso é um reflexo da matemática construída no Brasil há mais de 70 anos. Nós assumimos um papel de liderança nas Américas e é natural que sejamos reconhecidos em um evento como esse”, pontuou Viana.

A pesquisa de Cidinha concentra-se atualmente na classificação topológica e diferenciável de Singularidades e suas aplicações à geometria genérica. Aos 76 anos, a professora já publicou mais de 80 artigos científicos em periódicos internacionais, participou da produção de cinco livros, isso sem contar a experiência como orientadora de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado.

O impacto da atuação da professora na matemática brasileira vai além da pesquisa, refletindo-se em seu compromisso com a formação de novas gerações e na internacionalização da ciência.

